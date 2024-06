Nakon svađe u kojoj joj je Alen rekao da je balavica Klara poručuje: Želim da se žene ne boje biti hrabre

Zanimljiv rasplet događaja pripremili su na samom kraju sudionici sociološkog eksperimenta "Brak na prvu". Klara je u jučer prikazanoj emisiji došla na sastanak s ostalima i redom je pozdravljala sve, uključujući i Lovru kojeg je to iznenadilo jer on nju ne bi pozdravio. Kasnije je dečkima priznao da može vratiti vrijeme, bio bi stari Lovre koji bi se odmah na oltaru okrenuo i otišao jer je doznao svašta o Klari koja je sudjelovala i u nekim drugim showovima.

Djevojke su isto komentirale što se dogodilo između Tine i Tiaga, a Klara je otkrila da je čula groznu priču, no nije željela otkriti o čemu je riječ. Nikolina je odlučila čuti Alanovu stranu priče jer joj nije bilo jasno zašto kaže da je Danijela zločesta, a nahvalio ju je u zavjetima. On se počeo opravdavati, ali ga je Klara stalno prekidala pa se Alan izderao na nju, govoreći joj da je balavica koja ne zna o čemu priča. Lovre je odlučio stati u Klarinu obranu jer iako nisu u dobrim odnosima, ona mu je svejedno „bivša žena“. Ostale sudionice su pozdravile to što je Lovre stao u Klarinu obranu.

- Kako je on potegnuo za svoju Klaru. To mi je lijepo. Nisu zajedno, ne vole se, ali je poštuje kao osobu. To je dovoljno - komentirala je Tina Lovrino ponašanje. Na tome kako se ponio zahvalila mu se i Klara i rekla je kako je nije iznenadilo što je Lovro tako reagirao. - Više bi me iznenadilo da nije tako reagirao. Hvala mu sto puta što je tako reagirao - rekla je. Kasnije je Klara na Instagramu podijelila poruku koju joj je poslala jedna pratiteljica koja joj se javila zbog svađe s Alanom.

- Sve što je meni na vrh jezika s druge strane ekrane, posebno kad je Alan u pitanju, doslovno, ti izgovoriš. Svaka čast, djevojko za životne stavove, razmišljanje, za to što ne šutiš, ne trpiš budale i to jasno kažeš. Živuća si legenda - pisalo je u poruci koju je Klara dobila od svoje pratiteljice i koju je podijelila na Instagram storyju. Klara je uz ovu poruku poručila:

- Na trenutke me ulovi razmišljanje da sam trebala šutjeti, a onda dobijem hrpu ovakvih poruka i shvatim da je ovako bolje. Mislim, to sam ja. Želim da se žene ne boje biti hrabre i želim da znaju da je u redu reći ne. I u redu je imati svoj stav. Ništa i nikoga ne treba trpjeti.

