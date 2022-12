Nakon što mu je gost otkazao, Stanković otkrio s kim će razgovarati u nedjelju: 'Ipak domoljubno'

Novinar, voditelj i urednik Aleksandar Stanković ranije ovog tjedna otkrio je da bi mu gost u ovotjednoj emisiji 'Nedjeljom u 2' trebao biti zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić. Tada je napisao i da će ovotjedna emisija biti u domovinskom duhu. Potom je danas otkrio da je Radić otkazao svoje gostovanje u emisiji.

- Ništa od Domovinskog duha! Mario Radić otkazao gostovanje u Nu2. Shvatio je u kom to smjeru ide tj.da bi morao skidati deset penala i da bi bilo malo prilika za golove. Kaže, cijeni me kao novinara, nije nikakav desničar i ustaša i on i ja bismo se u nekim drugim prilikama dobro slagali. Ništa...idem tražiti novog gosta – napisao je Stanković na Facebooku jutros.

Samo sat vremena nakon s obožavateljima emisije podijelio je i tko je nova gošća.

- U nedjelju ipak domoljubno. Katarina Peović Radnička fronta – stoji pored fotografije nove gošće na službenom profilu emisije.

U komentarima su brojni gledatelji emisije otkrili svoje dojmove o izboru. Dok su jedni zadovoljni, ima i onih kojima se ne sviđa izbor. „Jedva čekam, bit će zanimljivo!“, „Gledat ćemo svakako“, „Nažalost u nedjelju nisam doma“, pisali su jedni. „E nju ne budem gledala, jer je za moj ukus negledljiva, a u izbor se ne bih miješala“, „Sva sreća pa ni ovo neću gledati kao ni sve ostale ovakvog tipa“, pisali su pak drugi.

