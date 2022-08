Nakon što joj je estetski zahvat trajno uništio lice, jedna od najljepših žena 90-tih krasi naslovnicu magazina

Linda Evangelista (56) bila je jedna od najljepših žena svijeta, 90-ih je krasila brojne naslovnice svjetskih magazina, pojavila se u spotu Georgea Michaela te je bila zaštitno lice modnih kampanja, no onda joj je rutinski zahvat CoolSculpting koji smanjuje masnoće trajno joj je deformirao lice zbog čega je pala u depresiju, a izgubila je i brojne angažmane zbog čega je ostala bez sredstava za život.

Nakon dugo vremena Linda se nedavno vratila u manekenske vode te je snimila kampanju za talijansku modnu kuću Fendi. Fotografije je na svom Instagram profilu podijelila modna kuća i Evangelista, a pozirala je s dva primjerka popularne ''Baguette'' torbice dok će proslava kampanje biti obilježena 9. rujna posebnom revijom u New Yorku, a sada se pojavila na naslovnici ''modne biblije'', magazina Vogue na inicijativu urednika britanskog izdanja Edwarda Enninfula. Iza objektiva našao se slavni Steven Meisel, a Linda je zasjala u nekoliko raskošnih izdanja.

Evangelista je iskreno progovorila o fotografijama te priznala kako je njezino lice, odnosno čeljust i vrat preoblikovano zahvaljujući ljepljivim trakama koje joj je stavila poznata vizažistica Pat McGrath, a glava joj je prekrivena brojnim pokrivalima koje je odabrao urednik Voguea koji se našao u ulozi stilista. Linda je priznala kako njezino lice tako ne izgleda u stvarnosti te dodala kako još uvijek pokušava voljeti samu sebe.

-Mi smo tu da stvaramo fantazije i snove. Mislim da je to dopušteno. Sve moje nesigurnosti nestale su za ove fotografije, kako bih mogla raditi ono što volim- kazala je.

Inače, Linda se u posljednjih 10 godina sve rjeđe pojavljivala u javnosti, a rijetke fotografije koje su objavljene u tom periodu pokazale su veliku promjenu na njezinom licu. Manekenka je je podnijela tužbu protiv tvrtke Zeltiq Aesthetics gdje je navela brojne angažmane od kojih je morala odustati, a među njima je među ostalim ponovno okupljanje supermodela 90-ih Cindy Crawford, Naomi Campbell, Helene Christensen, Carle Bruni i Claudije Schiffer na reviji poznate talijanske modne kuće Versace.

Zbog ozljeda i unakaženosti, po nalogu tvrtke podvrgnula se višestrukim invazivnim zahvatima i operacijama kako bi pokušala ispraviti nastalu štetu, no bezuspješno.

U intervjuu za magazin People Linda je opisala kako se osjećala nakon zahvata, što je sve pretrpjela te je javno rekla kako je odlučila da se više neće skrivati. Linda je ispričala i kako se osjećala kada je primijetila da nešto nije u redu nakon zahvata.

- Pokušala sam to sama popraviti, misleći da radim nešto krivo. Došlo je do situacije kada sam prestala jesti, mislila sam da gubim razum - rekla je i dodala da je nakon toga posjetila doktora koji joj je dijagnosticirao paradoksalnu hiperplaziju masnog tkiva. Pokušala je problem riješiti liposukcijom.

- Nije bilo ni malo bolje. Izbočine su izbočine. Ne gledam se u ogledalo. Oduvijek sam znala da ću ostariti i znam da postoje stvari kroz koje tijelo prolazi. Ali jednostavno nisam mislila da ću izgledati ovako. Ne prepoznajem se fizički, ali se više ne prepoznajem ni kao osobu. Linde Evangeliste kao supermodela više nema - komentirala je.

Manekenka se uspjela nagoditi s tvrtkom koju je tužila za 50 milijuna dolara. Nije poznato koji je iznos nagodbe i koliko će tvrtka Evangelisti isplatiti, no ona je kazala da je konačno sretna.

