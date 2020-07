Nakon skoro godinu dana od ljubavnog brodoloma, Ecija golišava pozira: 'Da me ćaća vidi...'

U ugodnom društvu i ljetnom okruženju, bivša radijska voditeljica Ecija Ivušić odlučila je pozirati uz bazen u jednom poznatom splitskom hotelu gdje se našla nakon što je posjetila reviju brenda Snježane Mehun, a društvo su joj pravili Dalibor Petko i Nives Celzijus.

"Da me ćaća od svog ovog mora vidi na bazenu, bilo bi - 'A ćerce...'", napisala je u opisu i nasmijala pratitelje.

Uskoro su se počeli redati komplimenti na račun zgodne voditeljice.

"Otočanka na bazenu", "Very nice ćerce", "Zgodnica", "Ćerce... Da mi je stup biti", bili su oduševljeni pratitelji Ecijinom figurom koju je ponosno istaknula, a nitko ne može zanemariti kako je voditeljica procvjetala tijekom ove godine u kojoj se oporavljala od prekida s bivšim nogometašem Nikolom Pokrivačem.

Podsjetimo, sredinom prošlog kolovoza Ecija je objavila fotografiju iz Vele Luke, na kojoj u plićaku izmjenjuje nježnosti sa svojim tadašnjim novim dečkom. "Ne želim zvučati dramatično il' tako nešto... Al već sam mislila da se nikad nećeš pojaviti. Volim te moj N", napisala je tada te otkrila da želi podijeliti sa svima koliko je sretna.

Ipak, da nešto nije u redu otkrile su kriptične objave na Instagramu, a konačna potvrda uslijedila je na proslavi njezinog 33. rođendana u listopadu koju je zabilježila obiljem objava na društvenim mrežama, ali ni na jednoj nije bilo bivšeg nogometaša.

Sve to prouzročilo je sumnju da je ljubavni par prekinuo, a kada smo zatražili komentar voditeljice na to što smo zamijetili, prekinula nas je uznemireno prije postavljanja pitanja govoreći: „Ne, ne, ne i ne. Zašto vi to ljudi pišete? Koga to zanima?“ S druge strane, kada smo zatražili komentar Nikole Pokrivača, on se počeo smijati i zatim rekao: „Nemam komentara.“

Inače, Nikola Pokrivač je četverogodišnji brak sa suprugom Katarinom Dabelić okončao 2018. godine. Obiteljska drama prelomila se na leđima para koji je u listopadu 2014. dobio kćer Niku. Nakon što je objesio kopačke o klin i završio sportsku karijeru, Nikola je postao poduzetnik, 2018. otvorio klub i tom prilikom poručio da “nikad nema predaje, nikad nema odustajanja jer život je kratak i vrijedi se boriti...”

