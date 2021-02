The Weekend 'razvalio' Super Bowl! Za 13 min potrošio sedam milijuna dolara i Ameriku ostavio u čudu

Nakon što su prošle godine Ameriku u čudu ostavile Jennifer Lopez i Shakira, ove godine poluvrijeme američkog Super Bowla bilo je rezervirano za kanadskog pjevača The Weekenda. 25 tisuća gledatelja uživo, a još milijuni kod kuće ostali su u čudu spektaklom koji je glazbenik napravio na Raymond Jones Stadionu uTampi.

Na poluvremenu Pepsi Super Bowla LV izašao je na pozornicu s obiljem pirotehničkih sredstava, svjetla, a sa sobom je poveo i desetke muškaraca odjevenih poput njega u crnini, ali s crvenim jaknama i zavojima na glavama.

Foto: Kevin Dietsch/Newscom/PIXSELL Canadian artist The Weekend performs during the Super Bowl LV halftime show at Raymond James Stadium in Tampa, Florida on Sunday, February 7, 2021. Photo by Kevin Dietsch/UPI Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

The Weeknd je izveo svoje hitove, uključujući "Can't Feel My Face", "Earned It" i njegov noviji hit koji je poharao svijet i glazbene ljestvice - "Blind Lights".

Šarena scenograija na tribinama stadiona oduševila je gledatelje, kao i masivan zbor i instrumentalisti koje je doveo pjevač. Pred kraj emisije, The Weeknd se preselio na teren s vojskom zavezanih plesača, a njihova lica doimala su se krvava i s modricama. Uoči događaja, The Weeknd je kazao da neće biti gostiju iznenađenja te su mu se tijekom izvedbe pridružili samo članovi njegove produkcije, a sve zbog protokola Covid-19.

Weeknd je Varietyu objasnio zašto su mu plesači imali zavoje. "Značaj cijelih zavoja za glavu odražava se na apsurdnu kulturu hollywoodske slavne osobe i ljude koji manipuliraju sobom iz površnih razloga kako bi udovoljili drugima", kazao je pritom.

za 13 minuta spektakla navodno je potrošio sedam milijuna dolara iz svog džepa.