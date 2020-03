Nakon Generala Višnjić se vraća inozemnoj karijeri. Evo gdje ćemo ga gledati!

Proslavljeni domaći glumac s impresivnom inozemnom karijerom, Goran Višnjić pratitelje na Instagramu iznenadio je najnovijom objavom. Naime, u seriji ‘The Brides’, koja će se prikazivati na američkom ABC-u, glumit će Drakulu. Serija je novi projekt redatelja megapopularne, no često kritizirane serije ‘Riverdale’, Roberta Aguirre-Sacasa, producenta Grega Berlantija i Warner Brothersa. Zanimljivo je napomenuti da će to biti Višnjićev prvi projekt za tu veliku produkcijsku kuću nakon ‘Hitne službe’.

Upravo je to serija u kojoj je, glumeći doktora Luku Kovaca, osvojio srca brojnih Amerikanki.

U ‘The Brides’ Goran je Drakula na samrti u dvorcu na Karpatima, dok njegove tri nevjeste, Cleo, Renee i Lily, bježe kako bi zajedno započele novi život. Vijest o novoj seriji i Goranu u ulozi Drakule proširila se stranim medijima pa je o tome, između ostalih, pisao i The Hollywood Reporter. Osim toga, Višnjić, rodom iz Šibenika, ovog će travnja ponovno biti u kinima diljem svijeta.

Veliki televizijski projekti

Riječ je o filmu ‘Fatima’, drami utemeljenoj na istinitoj priči o ukazanju Blažene Djevice Marije u portugalskoj Fatimi. Tumačit će lik Artura, a uz njega će glumiti i Harvey Keitel i Sônia Braga. ‘Fatima’ se snimala u Lisabonu, a prati ga i pjesma “Gratia Plena” talijanskog autora Paola Buonvina, koju je snimio popularni pjevač Andrea Bocelli. No to naravno nisu jedini veliki svjetski projekti u kojima je glumio Višnjić. Fanovi televizije gledali su ga u seriji ‘This is Us’, a dugo je glumio i u seriji ‘Timeless’, obje su se prikazive na NBC-u. Jedno je vrijeme s televizija bježao na streaming platforme kao što su Netflix i Hulu. Na Netflixu je uz Drew Barrymore glumio u seriji ‘Santa Clarita Diet’, a na Hulu je ponovio ulogu zgodnog liječnika u komediji ‘Dollface’, što dokazuje da Amerikancima nije dosadio.

No čini se da je njemu život u Los Angelesu više nije zanimljiv jer je nedavno u intervjuu najavio da je odlučio s djecom i suprugom preseliti se u Englesku, a kazao je i da već traže kuću tamo. Možda je to odlučio dok je snimao seriju ‘Dr. Who’ u kojoj u jednoj epizodi glumi Nikolu Teslu. Obožavatelji su pohrlili komentirati njegovu izvedbu, a jedna od njih napisala mu je da je vrisnula kada ga je vidjela na ekranu te da je Teslu odigrao spektakularno. Druga obožavateljica pisala je kako je ulogu tumačio fantastično, dok je treća napisala kako je potpuno ukrao show.

Preseljenje u Englesku

Sa suprugom Evom, kćeri poznatog hrvatskog redatelja Antuna Vrdoljaka, prošlog proljeća proslavio je dvadeset godina braka. Njegova kći Lana, čija je majka Šibenčanka Mirela Rupić, bila je teško bolesna, imala je autoimunu bolest i razni specijalisti su joj prognozirali presađivanje jetre.

– Prešla je na vegansku prehranu i nakon nekoliko mjeseci, uz uzimanje određenih vitamina, stanje joj se popravilo – kazao je Goran, koji ima još troje djece, Tina, Vivien i Viga. Kazao je kako je i Vigo na veganskoj prehrani jer je imao ekceme na koži koje nitko nije znao izliječiti. – Kad smo mu, isključivo iz humanih razloga, iz prehrane izbacili mliječne proizvode, sve mu se povuklo u roku od nekoliko dana – izjavio je Višnjić.

Ako serija postane hit, čini se, preseljenje u Veliku Britaniju moglo bi malo pričekati. Naravno, osim u Americi, Goran ne odbija ni domaće projekte, u koje vjeruje, pa je tako prihvatio tumačiti naslovnu ulogu u filmu ‘General’, o životu generala Ante Gotovine, koji je na HRT-u prikazan kao serija. Iako su kritičari i gledatelji žestoko kritizirali redatelja Antuna Vrdoljaka, Višnjićevu izvedbu nisu komentirali. Jednu od najzapaženijih uloga, u žanru ratnog filma, ostvario je u hrvatskom filmu i istoimenoj televizijskoj seriji ‘Duga mračna noć’, za koju je 2004. dobio Zlatnu arenu. Važno je spomenuti i da mu je karijera dobila zamah u trenu kada je Madonna 1998. izbacila spot za pjesmu ‘The Power of Good-Bye’ u kojem se ona i Višnjić strastveno ljube.

Osim u serijama i spotovima, Višnjić je glumio i u mnogim filmovima, a odmah nakon Madonne u ‘Praktičnoj magiji’ zavodio je Sandru Bullock i Nicole Kidman, dok je u akcijskom filmu ‘Elektra’ 2005. glumio uz Jennifer Garner. Goran je izrazito aktivan na društvenim mrežama, ponajviše na Instagramu, te često objavljuje događaje iz privatnog života i poslovne pothvate. No, možda najbitnije od svega, svojim pratiteljima, kojih ima više od 75 tisuća, otkriva ljepote Hrvatske, koju promovira svojim objavama. •