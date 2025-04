Najpoznatija loto djevojka Suzana Mančić (68) u 48-oj se skinula za Playboy, a evo što danas misli o tome

Suzana Mančić (68), legendarna loto djevojka bivše Jugoslavije, i danas plijeni pažnju svojim neodoljivim šarmom i besprijekornim izgledom. Desetljećima nakon što je prvi put stala pred TV kamere, ostaje sinonim za samopouzdanje i odvažnost. Sada se prisjetila dana najveće slave i bez zadrške progovorila o životnim odlukama koje su je oblikovale. Naime, ova godina za Suzanu Mančić ima poseban značaj – obilježava zlatni jubilej, 50 godina karijere.

Jedan od najodvažnijih poteza u karijeri zasigurno je bilo poziranje za naslovnicu časopisa 'Playboy' u 48. godini života. Ova odluka izazvala je brojne reakcije i kritike, no Suzana na nju gleda s ponosom. - Slikala sam se za Playboy kao celebrity i to smatram svojim osobnim uspjehom – ne zato što sam tada imala 48 godina i izgledala odlično, već zato što sam savladala malograđanske osude - ističe Mančić u razgovoru za Net.hr. Prema dostupnim informacijama, za taj je angažman dobila najveći honorar od svih domaćih javnih osoba koje su se odlučile na taj korak. Na snimanje je pristala nakon nagovora tadašnje urednice, smatrajući to prilikom da pokaže ljepotu žene neovisno o godinama. - Samo posebne žene pomiču granice i ruše tabue. Fotografije su bile na svjetskoj razini – i estetski i kvalitativno - dodaje, uz malu zamjerku što je naslovnica u tisku ispala pretamna, "otišla u sivo".

Suzana je oduvijek privlačila pažnju muškaraca, a njezin ljubavni život često je bio pod lupom javnosti. Jedna od situacija koje se prisjetila uključivala je muškarca koji je zbog nje ostavio suprugu. - Uvijek sam se trudila kloniti zauzetih muškaraca, ali dogodi se da čovjek zbog ljubavi izgubi glavu. Ne ponosim se time, ali događa se mnogima, pa i meni - iskreno priznaje. Dodaje kako je i sama zbog ljubavi donosila velike odluke: - Zbog ljubavi sam napuštala karijeru, odlazila na kraj svijeta, ali karijera se uvijek vraćala meni - tvrdi glumica koja danas uživa u stabilnom braku s grčkim poduzetnikom Simeonom Ocomokosom, s kojim je u vezi gotovo 25 godina. - U braku na daljinu sam gotovo 25 godina i to je jedna lijepa, čvrsta veza. Vrlo često smo zajedno i uživamo u našoj ljubavi - otkriva Suzana. Iz prvog braka s Nebojšom Kunićem ima dvije kćeri, Teodoru i Nataliju, koje su, kako kaže, odrasle uz Simeona i izgradile s njim sjajan odnos.

Nedavno je s kćerima ispunila dugogodišnju želju putovanjem na Karibe, destinaciju koja ju je oduvijek privlačila, posebno nakon filma "Pirati s Kariba". Krstarenje luksuznim brodom pružilo im je nezaboravno iskustvo. - Posjetile smo otoke s bogatom vegetacijom i predivnim plažama, tirkizno more, bijeli pijesak, kokosove palme i divnu glazbu na svakom koraku - opisuje dojmove. Posebno ju je razveselila izvrsna hrana i besprijekorna usluga na brodu, kao i susreti s mladim ljudima iz regije koji rade na kruzerima.

Kada je riječ o izgledu i starenju, Suzana Mančić zagovara umjerenost. Priznaje da se podvrgnula estetskim korekcijama i da koristi botoks te druge anti-age tretmane, ali uvijek pažljivo bira stručnjake i ne pretjeruje. - Moje lice je moj zaštitni znak i čuvam ga. Za sada sam zadovoljna i nemam potrebu za novim zahvatima - kaže. Svoja iskustva rado dijeli kako bi pomogla drugima. Vitku liniju održava balansiranjem prehrane, budući da je, kako kaže, veliki gurman. - Cijeli sam život na nekim dijetama jer volim jesti... Televizija dodaje kilograme, pa uvijek pazim. No, u posljednje vrijeme sam opuštenija. Kilogram više ili manje ne bi smio biti problem. Najvažniji su šarm, inteligencija i ženstvenost - zaključila je Mančić.

GALERIJA: FOTO Evo kako se Hana Huljić Grašo mijenjala kroz godine: Prijateljstvo s Petrom preraslo je u ljubav