Morana Zibar: 'Kad sam čula da će Krešo na izbore, čestitala sam mu, ali ne bih glasala za njega'

Najpoznatija je kao lovkinja kviza "Potjera", a na Instagramu Morana Zibar se opisuje kao "hiperaktivna vjeverica zarobljena u tijelu sredovječne žene". Osim što je vrsna kvizašica, ona je prevoditeljica te neafirmirana enologinja, kao i majka 8-godišnje djevojčice Katje. U početku smo je upitali da nam otkrije kako se našla u svijetu kviza i kako je izgledao susret s Lazom Golužom, tvorcem Kviskoteke.

- Bilo je javljeno da kreće nova Kviskoteka i najavili su testiranje. Došla sam; mala, ustreptala...i baš su bili ozbiljni pismeni ispiti na FER-u pa ti jave kasnije telegramom jesi prošao ili ne. Išli su onda krugovi...prošla sam i prvi i drugi - prisjetila se Morana priznavši da i dandanas čuva telegrame za uspomenu. - Došli smo pred sam kraj testiranja. Sve je stalo jer se gospodin Goluža taman razišao s HTV-om i te epizode nikada nisu snimljene - objasnila je.

Foto: Youtube screenshot

Susret s Lazom je ipak bio suđen, samo na Novoj TV.

- Desetak godina poslije Nova TV je uzela licencu i išla je samo jedna sezona. Bila sam tada starija i mudrija. Prošla sam sve krugove testiranja i tada se susrela s Lazom Golužom. To je bio jedan od najuzbudljivijih dana u mom životu. Bila sam impresionirana s njime i potpuno ustrtarena. Uspjela sam nekako u toj prvoj emisiji u kojoj sam se natjecala čak i pobijediti. Srećom nisam dobila Deana ili Krešu - kazala je kroz smijeh lovkinja.

- Sjećam se da prije te iduće Kviskoteke nisam cijelu noć spavala od uzbuđenja i sutra dan došla potpuno strgana i nikakva. Nisam funkcionirala i završila sam druga! Gle... to što sam dobila jednu Kviskoteku, meni je bilo k'o da sam dobila sve Oscare, Pulitzere i sve nagrade ovoga svijeta - rekla nam je.

Pitali smo ju o kolegama iz Potjere i kako izgledaju njihova druženja kad se kamere ugase, ali otkriva kako se zapravo ne druže tako često nakon snimanja i da najčešće kontaktira s Mladenom Vukorepom tijekom gledanja emisije. Njih dvoje si, kako kažu, daju potporu i bodre se kada im ide sjajno, ali i kada ostvare slabije rezultate. Dotakla se i komentara koji često kruže, a odnose se na to da je kviz namješten.

- Jako puno je komentara, ne na nas pojedinačno, nego u smislu "To je sve namješteno". U stilu "Pretplata odlazi na njih i oni mlate pare, a znamo da je sve namješteno". Ja ti sad lijepo kažem, i svima, iako dio ljudi opet neće vjerovati...Nije namješteno, prvi put tad čujem pitanja...Toliko puta sam se tamo izblamirala da stvarno ne bih to radila da je namješteno - tvrdi nam.

Zanimalo nas je kako je reagirala na politički angažman kolege Krešimira Sučevića Međerala.

- Bila sam iznenađena, ali sam rekla: "Bravo Krešo! Dobro je da se zauzimaš za nešto što ti je važno". Bilo mi je drago da se želi zauzeti i da ima stav - rekla je Morana, a na pitanje bi li mu u tom slučaju, da je ostao kandidat Radničke fronte na parlamentarnim izborima, glasala za njega odgovara negativno.

Foto: Youtube screenshot

- Ne. To nije ništa osobno, već naginjem drugoj opciji - rekla je pa otkrila da se radi o stranci Možemo!.

O lokalnoj politici nema naročito povoljno mišljenje i priželjkuje promjene, koje se nada da će donijeti stranka čije svjetonazore dijeli, obzirom na to da je stanovnica Zagreba cijeli svoj život, izuzev perioda kratkog življenja u Švedskoj kad je bila još predškolske dobi. Tijekom pandemije radi od kuće kao i većina, ali za nju to nije bila prevelika promjena jer je freelancerica od 2007. te je jedino smeta što joj je suprug non stop doma.

Kao majka 8-godišnje djevojčice, zanimalo nas je koji joj je najveći strah u vezi njezinog odrastanja i koliko se razlikuju roditeljski stilovi odgoja nje i njezinog supruga.

- Ja sam kontrol frik, a on je uvijek onaj koji kaže "Ma pusti je" - priznala je Morana.

Što nam je još otkrila o obiteljskim odnosima, kao i onima na setu Potjere, pogledajte u cijelom Podcastu.