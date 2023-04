Mojmiri Pastorčić u emisiju stigao zastrašujući gost koji joj se omotao oko vrata: 'Pusa od mene i Abdula'

Urednica i voditeljica Mojmira Pastorčić zaštitno je lice RTL Direkta, a gledatelji su je nakon duga dva tjedna u ponedjeljak ponovno mogli vidjeti u ovoj emisiji za svojim stolom. Naime, Mojmira je nakon osvojene Večernjakove ruže otišla na dva tjedna dug godišnji odmor. A njezinim povratkom vratile su se i zanimljive emisije sa zanimljivim gostima. Jedan od njih, onaj u sinoćnjoj emisiji, bio je ogroman piton koji se omotao oko njezina vrata.

- S pitonom i zmijama stigli smo do kraja ovog tjedna. Hvala što nas pratite, tu smo i sljedeći tjedan. Laku noć, pusa bok od mene i od Abdula - kazala je Mojmira u odjavi RTL Direkta, a video možete pogledati OVDJE.

A pojava pitona nije bila slučajna. Naime, u emisiji je, mađu ostalima, gostovao i Neven Vrbanić, uzgajivač zmija koji je pitona i donio u studio.

Foto: RTL

Pomalo zastrašujući prizor bio je kada joj je piton krenuo prema lijevom ramenu i omotao se oko njezine ruke i to dok je Mojmira odjavljivala emisiju. Međutim, profesionalka kakva je, uspjela je osloboditi se njegova pritiska i odjaviti emisiju kako je i htjela.

Podsjetimo, Mojmira je krajem ožujka bila na dodjeli 29. Večernjakove ruže gdje je bila nominirana u kategoriji TV osobe godine te je i ponijela nagradu. Nakon osvojene nagrade otkrila nam je i da će se ići odmoriti.

– Ajme meni, ne mogu dočekati! Dva tjedna me nitko ne može zvati i ništa pitati, neće biti ni nikakvih komentara. Mijenjat će me kolegica Damira Gregoret koja je sjajna, koja još nikad nije vodila RTL Direkt. Mislim da će to biti odlično, a i meni će biti odlično jer ću se malo odmoriti od svega i neću pratiti što se događa – otkrila nam je prije nego što se otišla odmoriti.

Prije dodjele Mojmira nam je otkrila i kako izgleda raditi u Direktu.

– Uvijek sam puno radila, ali 2022. kao nikad. Preuzela sam "Direkt", a to je četiri dana u tjednu, od jutra do ponoći, bez stajanja. Ako sam dobro računala, 175 puta sjela sam u taj studio. I iako je 2022. trebala biti godina slobode jer je gotova korona, zapravo je bila grozna jer je počeo rat u Ukrajini i energetska kriza, neizvjesnost, inflacija, tektonski poremećaji. Stalno nešto – objasnila je pa dodala: – Sve ove godine ljudi su "Direkt" doživljavali kao originalan show, drukčiji od drugih, i ozbiljan i smiješan, koji se bavi politikom, društvom i čudnim kontroverzama. I bilo mi je važno da zadržimo taj identitet emisije koja se ozbiljno bavi problemom plaća, ruga glupim izjavama, ispituje ljude gramatiku na Dan hrvatskog jezika, analizira poteze premijera... Naravno, uveli smo i svakakve novosti, nove rubrike, rentgen je jako dobro prihvaćen, daje sliku dana u dvije i pol minute. Važno mi je bilo da se okrenemo i mlađoj publici. Da ne budemo još jedna emisija koja se gubi u politiziranju, polarizaciji i prošlosti. Treba biti aktualan i gledati naprijed. Što nas uče drugi, što možemo bolje, što radi Albert Gajšak, kako Facebook utječe na izbore, kako ti developeri mijenjaju poslove svakih šest mjeseci, tko je taj Andrew Tate kojeg obožavaju djeca... Naravno da je emisija drukčija jer Šprajc i ja imamo različit smisao za humor, različit stil razgovora, strastveni smo oko različitih pitanja, a tako i treba biti – opisala je tada.

