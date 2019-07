'Moja misija je da budem predvodnica žena s karakterom i jakim gardom'

Indira Levak nedavno je predstavila svoj novi singl “Greška u genu”, kojim ovo ljeto namjerava pokoriti top-liste u regiji. Pjevačica je tako nakon što je napustila Coloniju nastavila nizati uspjehe. Podsjetimo, njezin album “Valkira” ove je godine nominiran za Porin u kategoriji najboljeg albuma zabavne glazbe, a Indira reda nastup za nastupom.

Nedavno ste predstavili novi spot za pjesmu “Greška u genu”, koja je već postala rado slušana na radijskim postajama. Jeste li zadovoljni pjesmom?

Dugo i predano radilo se na ovom singlu i jako me veseli što se pjesma već vrti po radiopostajama jer to je cilj nas glazbenika, da naša glazba dopre do svakoga, da je što veći broj ljudi zavoli i prisvoji u svoja srca. Ja nisam dobar kritičar samoj sebi jer nikada nisam do kraja zadovoljna i uvijek mislim da je nešto promaklo, da bi moglo bolje (smijeh), ali svi su odradili odličan posao, Branimir Mihaljević koji potpisuje glazbu, Coby produkciju i Neno Ninčević tekst. Naravno, tu je i moja Sandra Mihaljević koja je napravila genijalan spot te moja izdavačka kuća RTL Music, koja me vjerno prati.

Pjesmu je producirao poznati srpski reper Coby, kojeg znamo po produciranju brojnih hitova za Anu Nikolić, Daru Bubamaru, Jalu i Bubu i druge izvođače. Kako je došlo do suradnje s njim?

Branimir Mihaljević i ja razgovarali smo o novim pjesmama. On mi je predložio da napravimo nešto drukčije i modernije, isprva sam mislila da ne misli ozbiljno, ali kad mi je prezentirao kako vidi cijeli projekt, nisam puno razmišljala. U toj ideji našlo se i jedno poznato ime koje u posljednje vrijeme stvarno radi nešto posebno i drukčije – Coby, osvojio je regiju svojom osobnošću i pristupom. U tome i jest snaga mog tima, što nemamo problema surađivati sa svima koji rade nešto dobro.

Mislite li da bi “Greška u genu” mogla postati nova ženska himna? Što biste poručili onima koje “uvijek vjeruju svakom kretenu”?

Uh, iz vaših usta u Božje uši, moja misija i je da budem predvodnica žena s karakterom i jakim gardom, a ako se to prepozna, misija „Greške u genu“ je uspjela. Riječi pjesme „uvijek vjeruju svakom kretenu“ više je figurativna i odnosi se na onaj dio muškog karaktera koji laže i iskorištava žensko povjerenje. Ali daleko od toga da su svi muškarci kreteni. Ja ih znam nekoliko koji nisu, haha!

Lani ste izdali album “Valkira” koji je odmah dobio i nominaciju za Porin. Je li to nadmašilo vaša očekivanja?

Za mene je to veliko priznanje struke, pogotovo nakon iskoraka u solo vode. Dok sam bila frontmenica Colonije, nisam dobila takvo priznanje, a bilo je prekrasnih pjesama i albuma. U moj prvi samostalni album utkano je bezbroj sati kreativnog rada, promišljanja, analiziranja. Na “Valkiri” sam se prvi put ostvarila kao autorica tekstova i to u dvanaest pjesama. Vjerovala sam da je to upravo ono što moja publika želi i oni su me nagradili svojom vjernošću, brojnim komplimentima, a njihova podrška mi je neprocjenjiva. Zbog publike postojim.

Na tom ste albumu predstavili i svoje autorske pjesme. Pišete li i dalje i kad možemo očekivati novu autorsku pjesmu?

Naravno da sada neću stati, pišem i dalje, imam pedesetak gotovih tekstova i hrpu ideja koje još nisu do kraja realizirane u stihove. Predivan je to proces kad stvaraš, ali neću biti isključiva. Evo, već je prvi singl za novi album „Greška u genu“ to potvrdila. Kada vidim da nečiji rukopis bolje funkcionira u pjesmi – rado ću ga prihvatiti.

Nedavno ste objavili fotografiju koja je podijelila javnost, naime neki su tvrdili da ste pretjerali s botoksom. Što mislite o tome, jeste li inače pobornica takvih tretmana?

Hvala mojem pametnom telefonu, koji neću imenovati, s bezbroj filtara i odličnim kamerama. Isprobavajući nove opcije možda sam pogreškom stisnula „botoks opciju“ (smijeh), ali hvala svima koji su mi odradili PR. Što mislim o takvim tretmanima? Ljudi, pa ja sam žena kojoj je u „genu“ želja da bude zdrava, lijepa i što dulje mlada! Ja to ne skrivam. Zato redovito vježbam, pazim što jedem, pazim koliko spavam i, naravno, idem kozmetičke tretmane u mojoj omiljenoj poliklinici Bagatin. Koja žena na svijetu ne voli izgledati svježe, zdravo i njegovano?!

Ove ste godine proslavili petu godišnjicu braka sa suprugom Mirom. Kako ste je proveli?

Vrijeme leti, ali uz mog Miru nekako sve ide baš kako treba. Zaljubljeni smo kao i prvog dana. Divno je zajedno prolaziti kroz život, dijeliti iste interese i uživati u istim stvarima. Ove godine zbog brojnih obveza nismo mogli nikamo otputovati, ali proslavili smo godišnjicu u našem omiljenom restoranu “Time” uz preukusnu večericu i čašicu finog vina.

Tko je romantičniji, vi ili Miro? Što je najromantičnije što ste napravili za njega?

Pa zašto me to pitate?! (smijeh). Sad moram javno priznati da me Miro šije kao Marquez Rossija i društvo! Najromantičnije što sam napravila ne smijem reći jer će mi se smijati moj Mirek i širi auditorij, ali trudim se i vježbam svaki dan! (smijeh).

Kako ćete provesti ostatak ljeta? Hoćete li ići nekamo na odmor?

Radno! Srpanj i kolovoz su mjeseci kada je moj koncertni raspored najgušći, svakog dana pojavljuju se novi datumi tako da, pratite moje društvene mreže, Facebook Indira Forza i Instagram, i doznat ćete na vrijeme gdje su najbolji ljetni partyji u regiji! Odmorit ćemo se u rujnu kada planiramo uzeti nekoliko dana i uživati negdje uz more… Afrika možda? Volimo životinje, tako da bi nam jedan safari dobro došao.

Jeste li inače pobornica skrovitih plaža ili volite da ste na odmoru okruženi ljudima?

Na žalost mog Mireka koji voli ići među ljude, ja uživam u skrivenim plažama, da se odmaknem od znatiželjnih objektiva, ljudi koji me prepoznaju... nedostaje mi ponekad da budem nepoznata žena.

Kako ide dizajniranje namještaja? Što ste zadnje dizajnirali?

Opremila sam pet naših apartmana u Fažani i dobivam svakodnevno komplimente za dizajn. Ponosna sam na kuhinje sa svojim potpisom koje sam dizajnirala prvi put. Nedavno je naša proizvodnja sudjelovala i u opremanju jednog hotela. Izrađivali smo namještaj po mjeri za kupaonice. Jako sam sretna u kojem smjeru ide Indira Levak dizajn i sva naša proizvodnja. Pripremamo još puno toga. Bilo bi to i puno bolje da nas nije zahvatio ovaj egzodus iseljavanja i problema s radnom snagom, tako da smo ipak dosta hendikepirani u tom pogledu, ali zadovoljni smo i s onim što imamo ili možemo.

Za ovu jesen najavljen je povratak The Voicea na HRT. Što mislite o povratku ovog showa i možete li nam otkriti hoćemo li vas opet gledati u ulozi mentorice?

Neopisivo mi je drago da se vrhunska ekipa The Voicea opet okupila i da počinje treća sezona. Mislim da je to bio najbolji glazbeni show na ovim prostorima koji je HRT odradio, puno je tu uloženo rada, truda i novca što se u konačnici i isplatilo. Bila je tu i sjajna ekipa žirija Tony, Jacques i Ivan Dečak koji su dali svaki po jedan dio svoje osobnosti, uključujući i mene, i mislim da smo kao cjelina gledateljima pružili odličnu zabavu i pravo nadmetanje do krajnjih granica. Ponosna sam na svoje sudjelovanje u prve dvije sezone, naročito na pobjednicu Ružu, svoj tim koji su činili Branimir Mihaljević i Darija Hodnik, koji je uz moju malenkost odradio odličan posao. Možda je došlo vrijeme da i drugi kolege dobiju tu čast koju sam ja imala, da se ipak nešto promijeni, možda bi isti žiri u trećoj sezoni bio dosadan?! U svakom slučaju, tko god sjeo u taj stolac, želim mu puno sreće i uspjeha kao i cijelom projektu na čelu s pčelicom radilicom, mojom dragom Marom Nemčić.

Nedavno se vaš kolega Miroslav Škoro kandidirao za predsjednika. Što mislite o njegovu angažmanu u politici i općenito o glazbenicima političarima?

Isto što mislim i o političarima pravnicima, političarima ekonomistima ili liječnicima političarima. Tko je sposoban i ima vjere u sebe da može nešto mijenjati, samo naprijed. Ne razumijem zašto je kandidatura jednog glazbenika podigla toliku prašinu, pa gospodin Škoro je magistar autorskog prava ako se ne varam. Dakle visokoobrazovani glazbenik i zreo čovjek. Pa zar Ivo Josipović isto nije bio glazbeno obrazovan? Zar Arnold Schwarzenegger, sportaš i glumac, nije bio guverner, ili Ronald Reagan glumac, predsjednik američkog Ceha filmskih glumaca i predsjednik SAD-a?! Ako je to Škorina odluka, ako misli da kao predsjednik može dati nešto ovoj zemlji i njezinim građanima, zašto ne?! Želim mu svu sreću u kampanji i na izborima.