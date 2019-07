Naša pjevačica ima potpuno drugačiji zvuk, ali i imidž. Što kažete na novu Indiru?

Nakon uspješnog prvog samostalnog albuma „Valkira“, za kojeg je osvojila nominaciju za Porin, Indira Forza iznenadila je novim, svježim zvukom i produkcijom u novom hit singlu “Greška u genu”. Hitmakerskom dvojcu -Branimir Mihaljević & Neno Ninčević, u ovoj pjesmi pridružio im se Slobodan Veljković Coby, poznat po svojim uspješnim suradnjama s mnogim regionalnim zvijezdama, čime je pjesma dobila novi zanimljiv zvuk koji će se slušati u cijeloj regiji, na mnogim Indirinim koncertima ovoga ljeta.

- Pjesma ima zanos, moć i silu da vas pokrene dok ju slušate na radiju ili u klubu. Moja energija je uvijek prisutna u bilo kojem glazbenom izričaju, a to me je i potaknulo da se emotivno razigram na novoj pjesmi. Veseli me samostalni put kojim hrabro i odlučno koračam sa svojim novim/starim timom „Mihaljević“ koji radi jednakim žarom kao i ja- izjavila je Indira.

Spot je režirala Sandra Mihaljević, a sniman je noću u Zagrebu i Ljubljani, što je dodatno začinilo moćan tekst koji govori o snažnoj, ali povrijeđenoj ženi u nikad do sada ispričanoj priči. Ako je suditi prema pjesmi „Greška u genu“, Indira Forza je pravi glazbeni kameleon i jesen bi mogla biti puna iznenađenja kada je u pitanju ova karizmatična pjevačica.