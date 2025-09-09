Mnogima omiljena domaća emisija vraća se na TV : U goste stiže i Aleksandar Stanković

Emisija Hrvatske radiotelevizije (HRT) „Kod nas doma“ u ponedjeljak, 15. rujna s početkom jesenske sheme započinje svoju devetu sezonu emitiranja i time nastavlja tradiciju najgledanijeg popodnevnog formata na javnoj televiziji. Nakon osam uspješnih sezona i kontinuiranog rasta gledanosti, ali i snažnog iskoraka na digitalnim platformama, „Kod nas doma“ ulazi u novu programsku godinu s istim timom i provjerenim konceptom koji je emisiji donio prepoznatljivost i naklonost publike.

Voditeljice Barbara Kolar, Iva Šulentić i Jelena Ćulibrk Pajić, uz suvoditelje Danijela Despota, Ivana Doriana Molnara, Brunu Šimlešu i Tonija Miluna, ponovno će okupljati gledatelje u poslijepodnevnim satima. Urednički tim predvodi glavna urednica projekta Ela Elizabeta Biočina, uz Silvanu Kolovrat, Eli Lazarovu Sladić, Danijela Despota, Ivana Doriana Molnara, Matka Bušelića i Stephanie Stelko. Novinarski tim čini dvanaest imena različitih generacija i iskustava – od Dorijana Klarića, Sanje Čeliković i Matije Matkovića, potom Ele Šeremet, Matka Knešaureka, Stephanie Stelko, Željkice Makanec, Vanje Vučković do Tare Šitum, Tonija Lončarića, Ivane Doko Bureš i Janka Debeljaka. Režijski dio emisije potpisuju Vesna Luković Žarn, Anamaria Corazza i Kamelija Čančarević. Producent je Damir Hanžek.

Rezultati protekle, osme sezone potvrđuju uspješnost emisije u svim segmentima. Prema podacima agencije Videoclick, službena Facebook stranica „Kod nas doma“ bila je treća najgledanija u zemlji u kategoriji medijskih sadržaja, dok je broj pratitelja na Instagramu udvostručen. Poseban uspjeh ostvaren je na YouTubeu, gdje je kanal emisije s 45. mjesta u prethodnoj sezoni skočio na 23. mjesto u državi po broju pregleda. Istodobno je zabilježen značajan porast muške publike, čime se gledanost gotovo ujednačila između žena i muškaraca, a sadržaj emisije prenesen u drugim medijima zabilježio je rast od preko 100 posto.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

„Ulazak u devetu sezonu za mene i za cijeli tim znači potvrdu kako radimo pravu stvar te da nas publika prepoznaje. Ponosna sam na uspjehe koje smo ostvarili na svim platformama, ali još više na to što smo stvorili emisiju u kojoj se ljudi osjećaju ugodno, informirano i inspirirano. Naš cilj ostaje isti: svakog popodneva donesemo sadržaj koji je aktualan, iskren i blizak gledateljima te da i dalje budemo emisija koja povezuje generacije i otvara važne razgovore.“ izjavila je Elizabeta Biočina.

Iva Šulentić rekla je kako je početak devete sezone potvrda povjerenja gledatelja. „To je i motivacija nama da nastavimo donositi toplu, relevantnu i autentičnu svakodnevicu u njihove domove, što nas sve jako veseli.“. Jelena Ćulibrk Pajić dodala je kako se veseli novim poznanstvima, novim i starim temama i gostima, javljanjima kolega s različitih koncerata, te rubrikama koje voli. Jedva čekam vidjeti što su snimili Saša na svom čarobnom istarskom imanju ili, recimo, koja slatka njuška će nas razveseliti u veterinarskoj ambulanti. Šareno, veselo, informativno, edukativno - taman po mojoj mjeri.", dodala je Jelena. Barbara Kolar rekla je kako se jako veseli početku 9. sezone. „Respektabilna je to brojka od koje je ipak važnije to što se čini da je doista sve većem broju ljudi nezamislivo u vremenu nakon posla ne opustiti se iz našu emisiju. Nema sumnje kako će naši novinari uz sugestije dnevnih urednika i pod budnim okom voditeljice projekta Elizabete Biočine i dalje tražiti intrigantne priče, a nas tri u studiju od zanimljivih i inspirativnih gostiju pokušati saznati sve ono što bi gledatelje moglo zanimati.“, rekla je Barbara.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Rubrike koje su tijekom godina postale zaštitni znak emisije i dalje ostaju dio programskog sadržaja. Ponedjeljkom će gledatelji uživati u cvjetnim kreacijama Saše Šekoranje, utorkom će se u rubrici Veterinarska ambulanta upoznati s kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima, srijedom će poznate osobe razgovarati s Dorijanom Klarićem u opuštenom tonu, četvrtak je rezerviran za kulinarske minute u kuhinji sa Suzy, dok petak donosi modna i filmska izdanja uz Izabelu Vrtar i Boška Piculu. Među najpopularnijim sadržajima i dalje se ističu rubrike „Cvijeće Saše Šekoranje“ i „U kuhinji kod Suzy“ koje na digitalnim platformama ostvaruju veliki doseg, a recepti i cvjetni savjeti postaju trajna inspiracija gledatelja.

Prvi tjedan nove sezone donosi posebno snažan početak jer u emisiju dolaze omiljena televizijska lica. Gledatelje očekuju gostovanja dr. Becka, Aleksandra Stankovića, kvizaši Potjere i Super potjere, voditeljice Zlatne lige Mirjane Rakić, Ksenije Erker, Mirka Fodora, Dušana Bućana i Ante Gele, dok će ekipa emisije „Volim Hrvatsku“ najaviti novu sezonu popularnog showa. „Kod nas doma“ i u svojoj devetoj sezoni ostaje mjesto razgovora, inspiracije i dobrog društva. Emisija svakodnevno otvara aktualne teme, razbija tabue i donosi motivirajuće priče, a svojim gledateljima i pratiteljima pruža sadržaj koji povezuje generacije i stvara prepoznatljivu atmosferu u kojoj se informacija i zabava skladno nadopunjuju.