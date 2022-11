Pjevač otvorio dušu: 'Izašao sam iz crkve kada sam shvatio da sam gay, nisam mogao lagati zaručnici'

David Archuleta (31), pjevač koji je 2008. bio finalist Američkog idola, u iskrenoj ispovijesti za People otkrio je sve o svojoj borbi sa spoznajom da je gay, ali i reakcijom okoline.

Archuleta je ispričao kako je lani večerao s tadašnjom zaručnicom, kada ga je odjednom paralizirao anksiozni napad.

- Nisam se pomaknuo 30 minuta, bio sam u panici. Razmišljao sam o tome da moramo biti intimni. Pitala me što mi je, ja sam joj rekao da jednostavno ne mogu biti kraj nje. Imao sam napadaje panike kad sam bio kraj nje jer pokušavaš forsirati intimnost s nekime s kim to ne možeš. Nisam htio prihvatiti da me zanimaju dečki , kazao je pjevač i dodao kako je mislio da će radom i molitvom sve doći na svoje.

Uskoro je nakon otkazivanja zaruka otkrio da je dio LGBTQ zajednice, a od tada se bori s "krizom vjere". To dugogodišnje suzbijanje osjećaja uzelo je danak, u najcrnjim danima razmišljao je i o samoubojstvu, zbog doktrine crkve.

Naime, odrastao je kao pobožni član Mormonske crkve. Pravi mormoni žive vrlo strogo, ne puše, ne piju alkohol, čak niti kavu ili čaj, prakticiraju mnogoženstvo, ali istospolne veze su strogo zabranjene.

Nakon prekida zaruka s djevojkom, odlučio je deklarirati se da pripada LGBTQ zajednici. Od tada se, priznaje, bori s "krizom vjere".

- Dugogodišnje suzbijanje osjećaja uzelo je danak, u najcrnjim danima razmišljao sam i o samoubojstvu, zbog nauka crkve. Mislio sam da bi bolji izbor bio da jednostavno okončam život, kazao je David koji je 2009. godine imao veliki hit "Crush", s kojim je došao na drugo mjesto Billboardove ljestvice. Nakon toga je uzeo pauzu od glazbe kako bi otišao u mormonsku misiju. Danas se izjašnjava kao queer i ima podršku obitelji.

- Cijeli sam se život pokušavao sakriti od ovoga i ne mogu. Samo sam se morao malo odmaknuti, odmoriti se od vjere - jer zbog vlastitog razuma nisam htio vagati je li to bolje za da živim i postojim ili da mi je bolje da ne postojim“, dodaje. "Boli me jer mi je moja vjera bila sve. Ali dođeš do točke u kojoj shvatiš da neke stvari ovdje nisu u redu. Samo trebam živjeti svoj život, jer već znam da sam dobro takav kakav jesam, rekao je David.

