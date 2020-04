Mirta Šurjak pobjesnila zbog popuštanja mjera: 'Reagiram kao roditelj šokirana odlukom...'

Vlada je danas predstavila program popuštanja mjera i najavila kako bi se 11. svibnja učenici nižih razreda trebali vratiti u školske klupe. Premda se nesumnjivo mnogo djece veseli, novinarki HRT-a Mirti Šurjak to nije logično te je tim povodom objavila sliku s maloljetnom kćerkom i uputila oštru kritiku izrečenoj mjeri, a istu prenosimo u cijelosti.

- Nemam običaj stavljati slike maloljetnog djeteta na društvene mreže, stoga ću to učiniti prvi i zadnji put. Prije svega reagiram kao roditelj šokirana odlukom da se najmlađa djeca kao najosjetljiviji, najranjiviji ali i najnesvjesniji cijele ove situacije pošalju u škole. Čuvamo ih, pazimo i nadziremo protekla 2 mjeseca a sada se jedino njih prve šalje na prvu crtu bojišnice.Njih koji su mali, koji će sigurno htjeti zagrliti nekog od svojih prijatelja, što je i normalno, i od kojih će mnogi nakon toga doći kući svojim bakama i djedama, jer znate ne rade svi roditelji u vremenu u kojem rade škole. Molim Vas još jednom, zaštite malene, zaštite njihove bake i djede, nisu to ugostiteljski objekti pa da moraju početi s radom u određeno vrijeme, to su živa bića - napisala je Šurjak i prikupila mnogobrojne komentare.

- Mirta,mislim da nije obavezno da dođu u školu..na roditeljima je da odluče,neki će počet radit,mislim da je to samo da roditeljima olakšaju,malci ne mogu bit sami doma... - glasi jedan od komentara na koji je Mirta uzvratila: "Vidjet ćemo, zasada je intonirano poprilično ozbiljno".

