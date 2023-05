Minea podijelila fotografiju na kojoj je istaknula svoje vitke noge, pratitelji: 'Sve ljepša!'

Pjevačica i voditeljica In Magazina Renata Končić Minea (45) na društvenim mrežama dijeli različite fotografije, a na njima se ne može neprimjetiti njezina savršena linija. Ovoga puta Minea je tako istaknula svoje vitke noge. Naime, glazbenica je podijelila fotografiju nakon nastupa u Čakovcu.

- Idem kući pjevajući - napisala je Minea uz fotografiju na kojoj je istaknula svoju vitku figuru u maloj crnoj haljinici. "Predivna si! Predivna!", "Sve ljepša!", "Divna", "Lijepa curica", "Prava ljepotica", "Najljepša", samo su neki od komplimenata koje je dobila.

Lijepa glazbenica na društvenim mrežama ima cijelu vojsku pratitelja s kojim dijeli različite privatne fotografije.

Inače, Minea je nedavno gostovala i u Special Happy Showu na Happy FM- gdje se prisjetila svojih početaka, pjesama koje su joj obilježile karijeru, Dubrave u kojoj je odrastala, poroka i strahova s kojima se borila i suočila kroz život. Minea je otkrila kako nije ni slutila da će biti pjevačica, a kamoli poznata. Ljubav prema glazbi naslijedila je od majke, a za uspjeh je najviše zahvalna stručnim ljudima koji su je pratili kroz karijeru.

- Imala sam puno sreće što su Tonči i Vjekoslava stajali iza mene i vodili me. Kada imaš 20 godina želiš biti ozbiljan i da te tako doživljavaju. Radila sam novi album i Tonči mi je donio više pjesama, među kojima i tekst 'Vrapci i komarci'. Kada sam to krenula čitati pomislila sam 'jel ovo moguće'? Što sam više čitala bilo mi je sve nejasnije, a Tonči mi je rekao ili ćeš vjerovati ili ne. Ta pjesma je imala nevjerojatno pozitivan odjek kada je izašla, odmah je postala hit. I dan danas mi je malo čudno prije nego je izvodim, a ona je obilježila dobar dio moje karijere i devedesetih. Publika jako voli te godine i hitove iz tog doba. Meni je to fenomen, kada vidim da su u publici mladi ljudi koji se tih godina nisu još ni rodili. Mladi koji pjevaju te pjesme, možda neće nužno znati da ih ja pjevam, ali negdje su ih čuli, pokupili i zavoljeli, na to sam ponosna. Uspjeha preko noći nema, kao što to danas mnogi mladi misle - zaključila je Minea.

Privatni život uspješno čuva od očiju javnosti, otkrila je samo da je sretna. Ne pije, ne puši, jedini porok joj je kašnjenje. Rado se bavi humanitarnim radom te pomaže i ljudima i životinjama. Za nju je Dubrava, u kojoj je odrasla, unatoč kojekakvim pričama najsigurniji zagrebački kvart. Nažalost, prije desetak godina doživjela je prometnu nesreću kada se vraćala s nastupa u Mariboru, detaljno je ispričala kako je to izgledalo

- Ja sam vozila, a sa mnom su bile moje plesačice. Bilo je oko pet ujutro, vozač iz suprotnog smjera je zaspao za volanom, a ja sam ga pokušala izbjeći. Udarila sam u stupiće sa strane, automobil se prevrnuo tri puta i završili smo u jarku. Čudom smo preživjele i to čak bez ozbiljnih ozljeda, prošle smo samo s modricama, ali psihičke posljedice bile su puno teže - rekla je Minea i dodala da su joj trebale dvije godine da se oporavi i riješi straha i anksioznosti.

- Imala sam napadaje panike, stalno sam se bojala da ću umrijeti ja ili netko meni blizak. Bilo me strah biti u gomili ljudi. Smetala su mi svjetla. Kada bih izašla na pozornicu, okrenula bih se prema bubnjaru koji je kužio što se događa. Smetala mi je i buka. Nisam mogla spavati, ma nisam mogla normalno živjeti, a kamo li nastupati. Ipak, uz stručnu podršku te podršku obitelji i prijatelja pobijedila sam strah, pobijedila sam sebe. Od tada drukčije gledam na život, zahvalnija sam, odgovornija i prema sebi i prema drugima. Primjerice, nakon koncerta ostajemo spavati u hotelu, ne putujemo umorni - rekla je Minea i podijelila najzanimljiviju anegdotu iz karijere.

- Na bini me zaprosio čovjek čija je zaručnica stajala u drugom redu. Ja sam ga ljubazno odbila, a nadam se da je doma dobro prošao i da je danas sretno zaljubljen, nisam se raspitivala – ispričala je Minea tada.

