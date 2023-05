Lani Jurčević javila se žena koja joj je komentirala izgled iza leđa: 'Postigla sam što sam htjela'

Glazbenica Lana Jurčević (38) jučer je na društvenoj mreži Instagram podijelila video u kojem je pokazala kako joj je jedna djevojka iza leđa komentirala izgled.

- Kako je debela – govorila je djevojka njoj iza leđa, a Lana je sve prokomentirala:

- Pa što život nije divan? Bilo nam je super neki dan na nastupu na Europskom trgu, a malo kasnije stižu i fotkice! Ali prije toga desert prije ručka, nešto slatko - ovaj video. Od nekih dobijem poklone koje su sami radili, a od nekih ‘komplimente’. Svega ima. Bitno da je nam bilo top, da smo se naskakali i napjevali… Ali bez obzira… budite nježni jedni prema drugima - nikad ne znate što stoji iza toga. Pa i prema njoj - napisala je Lana. Brojni pratitelji poslali su pjevačici poruke podrške u komentarima. "Pogled i komentar jedne ljubomore žene. Lana kraljice naša", napisala je jedna pratiteljica. "Neugodno mi je umjesto nje", dodala je druga.

Sada se Lana ponovno javila i odgovorila na neka pitanja obožavatelja.

- Svi koji brinete što je rečeno u njemu, ne brinite. Moja plesačica je čula izgovorene riječi, a i javila se osoba iz videa - napisala je Lana i pokazala komentar koji je žena ostavila, a u kojem je pisalo:

- Ljudi moji, ja sam postigla što sam htjela, a vi uživajte u svom životu, kao i ja u svom. Ljubim vas – napisala je.

Lana je, potom, svima zahvalila na podršci te je pojasnila odluku da onemogući komentare ispod videa.

- Hvala na nevjerojatnoj želji da me branite i količini ljubavi i privrženosti koju mi pokazujete. Na tome sam vam zahvalna do neba i uvijek ću biti, ali nećemo vraćati istom mjerom.Ugasit ću komentare na tom videu. Ni ja se ne osjećam dobro kad vidim neke stvari. Kad sam rekla nježnost: to što smo mi javne osobe ne znači da smo kante za smeće i da je nama dozvoljeno raditi što god tko hoće... Prošla su vremena kad smo se s tim mirili. Ovaj video treba biti podsjetnik da ne komentiramo tuđi izgled, o kome god se radilo, jer mi nismo naše tijelo. Naša vrijednost se ne određuje po konfekcijskom broju. Hajdemo djecu učiti nekim boljim stvarima i hajdemo mi biti bolji – poručila je glazbenica koja na društvenim mrežama često govori o tome kako je sretna s time kako izgleda i kako se osjeća ugodno u svom tijelu.

