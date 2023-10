Milena rekla da je Lena zaljubljena u Antu, a onda otkrila što joj je ponudio!

Ante je u prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu' otišao na utakmicu, a Milena, Lena i Klara ostale su kod kuće. Lena je pripremala kolač, a Milena ju je pitala gdje su joj tenisice koje je kupila posebno za farmera. "On uopće nije reagirao na te tenisice onako euforično kako se ona nadala", komentirala je Milena.

Pomagala je Leni s pripremom kolača. "Mislim da imam više iskustva od cura što se tiče kolača, vjerojatno i kuhinje", rekla je ona.

"Ja radim možda tri puta u godini kolače, samo kad imam razlog i samo za osobu koju volim", istaknula je Klara koja je došla pomoći Leni.

Lena je pitala Klaru je li živčana i zaključila je da su sve živčane zbog Ante. "Nije fer da nas pusti sam kao gazda na njegovom imanju i ode sam", rekla je Klara.

VIDEO: Upoznajte nove farmere 'Ljubav je na selu'

"Što da mu ja radim? Da ga vežem lancima?", komentirala je Lena. "Mogao je barem pitati: 'Tko ima želju da ide sa mnom na utakmicu?' Izvini, on to ne mora čuti. Ja još nikad nisam bila za Hajduk", istaknula je Klara.

"Znam dva, tri nogometaša s Maksimira. To ti je Dinamo i rado bih osjetila onu drugu energiju", dodala je.

Milena je nakon toga započela temu od izbacivanju i situaciji na imanju. "Lena je i dalje zaljubljena i ona se nada da će ići do kraja", rekla je. "Meni je samo bitno da ne ispadnem prva", komentirala je Klara.

Milena je dala ultimatum Leni i Klari da se utišaju i otkrila da joj je Ante ponudio jednu opciju ako se to ne dogodi. "Ante mi je ponudio da prijeđem u njegovu kuću", rekla je. "Idi, sestro slatka pa se naspavaj", poručila joj je Lena.

Klara je priznala da je ponekad ljubomorna. "Ja bih rekla da naš Ante da ima priliku i da je ovo farma s 20 žena da bi kod svake vidio da li hrče", rekla je.

Komentirala je i da se Milena neće sigurno naspavati ako ode Anti jer hrče. "Da napravim probnu večer?", pitala je Milena.

