Mia Negovetić proslavila 20. rođendan: Unazad nekoliko godina potpuno je promijenila imidž

Glazbenica Mia Negovetić danas slavi okrugli 20. rođendan, a iako je mnogi još pamte kao djevojčicu iz prve sezone showa Zvjezdice u kojoj je pobijedila i kada je pjeva himnu na svečanom vojnom mimohodu kojim je obilježena 20. godišnjica Oluje, unazad nekoliko godina znatno je promijenila imidž što je pokazala i novom pjesmom ''Mijenjam se'' uz video spot koji je uzburkao javnost.

Mia je imidž slatkice, prepoznatljive naočale i pletenice zamijenila tamnom kosom, tetovažom i piercingom u nosu. Negovetić je u intervjuu za Večernji list prokomentirala kako ona gleda na komentare o tetovažama.

-Moram napomenuti da se uvijek nasmijem na komentare o tetovažama, kao i člancima koji, umjesto da pišu o važnijim temama koje se događaju u svijetu, pišu o tome da imam piercing i tetovaže. Imam želju naslikati još tetovaža, jer mi svaka od njih predstavlja određeni period života- rekla je te se osvrnula na novi singl.

-Sama radnja spota govori o tome da je žena uvijek izložena komentarima bez obzira na to u kojem izdanju bila, što i sami komentari pokazuju. Iako, doista sam zadovoljna reakcijom publike jer jako je mnogo onih koji su shvatili poruku spota i prihvatili je točno onakvu kakva jest. Negativnih komentara uvijek će biti i ne smetaju mi. Svatko ima pravo na mišljenje. Što se tiče teksta, on meni uvijek predstavlja neki događaj u mojem životu, a uvijek će si svatko to na svoj način interpretirati. Ovaj je projekt bio novi veliki korak u mojoj karijeri- objasnila je Negovetić.

Mlada glazbenica tri se puta natjecala na Dori, ove godine s pjesmom ''Forgive Me'' (Oprosti) kada je završila na trećem mjestu iza Mije Dimšić i Marka Bošnjaka te 2020. s pjesmom ''When it Comes To You'' kada joj je pobjeda izmakla za dlaku. Također, na Dori je bila i 2021. kada je s pjesmom ''She's Like a Dream'' kada je osvojila treće mjesto.

Mia se sada priprema za novi projekt, a od subote će nastupati u glazbenom showu ''Zvijezde pjevaju'' gdje će pjevati u duetu s influencerom Marcom Cuccurinom.

