Melanie Griffith u 64. godini fotografirala se u badiću i svi se slažu da izgleda savršeno

Glumica Melanie Griffith fotografirala se u ružičastom kupaćem kostimu u svojoj kupaonici i tu fotografiju objavila je na svom Instagramu i napisala je kako modni brend čiji kupaći kostim na sebi nosi od prodaje ovog modela badića donira dio svote organizaciji za borbu protiv raka dojke. Melanie koja ima 63 godine svoje pratitelje je oduševila tako vitkom linijom u sedmom desetljeću i svi su pohvalili što na ovakav način pomaže humanitarnim organizacijama.

Dobra genetika i vježbanje zaslužni su za fit liniju slavne glumice, a za mladoliki izgled njezinog lica zaslužne su brojne estetske operacije i tretmani botoksom koji su joj i promijenili izgled lica. Glumica je sve do prije tri godine uglavnom poricala da je ovisna o estetskim zahvatima, a onda je u intervju za magazin Porter progovorila o operacijama i priznala je kako je zbilja pretjerala sa zahvatima.

- Nisam shvatila to sve dok drugi nisu počeli govoriti: O moj Bože, što je napravila?. To me jako pogodilo pa sam otišla kod drugog doktora i zamolila ga da spasi sve što je njegova kolegica zeznula. - ispričala je.