Meghan Markle u tajnosti izvela potez koji je razljutio brojne Britance

Meghan Markle već nije vrijeme nije najomiljenija osoba u britanskoj javnosti. Mnogi ju krive za svađu prinčeva Williama i Harryja te činjenicu da su ona i suprug napustili Englesku.

No, posljednjim potezom uistinu se zamjerila mnogima, a analitičari britanske kraljevske obitelji pribojavaju se kako će na sve reagirati kraljica koja je navikla da sve bude po ustaljenom protokolu te da se malo što mijenja.

Naime, britanski mediji navode kako je bivša glumica u tajnosti izmijenila rodni list njihovog sina Archieja. Mališan je rođen 17. svibnja, no Meghan je svega par tjedana kasnije, točnije 5. lipnja, odlučila iz rodnog lista ukloniti svoja imena "Rachel Meghan" i ostavila samo "Njezino kraljevsko Visočanstvo vojvotkinja od Sussexa".

O promijeni nije nikoga obavijestila. Oko njezinog poteza javnost je podijeljena, neki smatraju kako je to neka vrsta hommagea pokojnoj Lady Diani koja je uvijek koristila titulu "Njezino Visočanstvo princeza od Walesa", dok drugi smatraju kako je to napravila samo kako bi razljutila svoju šogoricu Kate Middleton.

Podsjetimo, sve se to događalo upravo u vrijeme kad su bila sve glasnija šuškanja kako se braća više ne slažu kao nekoć.

Nedavno su čak neki analitičari tvrdili kako bi cijela obitelj ovo ljeto trebala izgladiti narušene odnose, a Meghan i Harry s malim Archiejem doći u Englesku. No, čini se da taj plan izgleda sve neizvjesnije. Naime, prema novim informacijama, Harry bi trebao doći u lipnju, no obitelj neće biti s njim. Meghan i Archie ostat će, kako se sada čini, u Americi.