Meghan Markle: 'Gledati gole žene bilo je ponižavajuće iskustvo, a ovo nije bilo dopušteno'

Meghan Markle snimila je novu epizodu svog podcasta Archetypes u kojem su gostovale Margaret Cho i Lisa King s kojima je pričala o tinejdžerskim danima i otkrila mnoge nepoznate detalje iz svog života.

Prisjetila se kako je s majkom često odlazila u korejski spa, ali i o životu u različitim okruženjima u Los Angelesu te otkrila kako su razne azijske kulture utjecale na nju.

-Vikende sam provodila u Malom Tokiju, ispijala ledeni čaj u Thai Townu ili s prijateljicom Christinom Wong i njezinim roditeljima jela u lokalnim kineskim restoranima- ispričala je Meghan pa nastavila:

- Stvarno sam voljela upoznavati druge kulture, a u to su spadali i česti odlasci s mamom u korejski spa. Za one koji nisu tamo bili nikada, to je vrlo ponižavajuće iskustvo za djevojku koja prolazi kroz pubertet, jer se nalazite u sobi sa ženama od 9 do 90 godina koje hodaju uokolo gole i čekaju da ih izribaju tijelo na jednom od stolova poredanih u nizu. Sve što sam htjela je kupaći kostim, no to nije bilo dopušteno- rekla je Meghan te otkrila kako je s majkom nakon što je prešla nakon neugodnosti često otišla na na najukusnije rezance kuhane na pari i gledala sve te žene oko sebe.

Inače, prva epizoda ovog podcasta izašla je krajem kolovoza u u eteru streaming servisa Spotify. Publika je od Archetypesa, kako je supruga princa Harryja nazvala svoj podcast, imala velika očekivanja, ali im se nisu ispunila.

- Bok, ja sam Meghan. A ovo je Archetypes – moj podcast o etiketama koje se prišivaju ženama. Luđakinja, diva, histerična - te se riječi često čuju u medijima, na internetu, kod kuće... Ući ćemo u korijen tih riječi kako bismo shvatili zašto se i dalje koristimo njima i kako bismo ih suzbijali - riječi su kojima Meghan najavljuje svoj podcast u kojem, kako je rekla, želi publici pokazati tko je ona doista, želi ih upoznati s pravom Meghan, a ne s Meghan koju su posljednjih godina promatrali samo kroz povećalo medija. U prvoj emisiji podcasta ugostila je slavnu tenisačicu Serenu Williams, a tema njihova razgovora bile su ambicije.

James Marriott u The Timesu opisao je podcast kao "paradu banalnosti, apsurda i samoveličajućih kalifornijskih floskula". To je dio kritika na podcast koji je dio 18 milijuna dolara vrijednog ugovora koji su Meghan i Harry potpisali s tom streaming platformom još prije dvije godine.

