Marko se oprostio od crvenog tima, a djevojke Luki poručuju: Ofucani čaglji uzvraćaju udarac

U borbi četvorke koja je završila u eliminacijskoj igri, najmanje je uspjeha imao Marko, pa je to ujedno bila i posljednja igra koju je odigao u Survivoru. Prije toga, u međusobnom okršaju kandidata unutar plemena, istaknuli su se najbolji igrači koji su imali veliku prednost. Svi su kandidati iz plemena međusobno igrali jedni s drugima, dok nisu ostali bez sva tri života koja su im dodijeljena u startu.

Poraz u jednoj rundi značio je i gubitak jednog života. Natjecatelj koji ostane bez života ne može nastaviti igru, a pobijedio je natjecatelj kojem je jedinom ostao barem jedan život. Parovi su se birali lutrijom, a u plavom timu ogrlicu je osvojio David, dok je u crvenom to bila Draga. Ogrlica osim imuniteta i moći da se direktno izabere osoba za eliminacijsku igru, donosi još jednu povlasticu, a to je fina večera. Draga je mogla izabrati jednu osobu iz bilo kojeg plemena, koja će ići s njom na večeru te je izabrala Natašu. Budući da je David još uvijek u kazni zbog nedavnog odlaska iz kampa, on nije mogao koristiti nagradu, ali mogao je izabrati dvije osobe koje će poslati na večeru te je izabrao Sanju i Denisa.

„Kad smo hodali prema poligonu, Sanja mi je rekla da ovu igru posvećuje svom pokojnom ocu i u meni je nešto proradilo kad sam dobio nagradu, pa sam nju odlučio poslati na večeru. Istinski se trudila i to se vidjelo“, komentirao je David. Luka je pak svjestan toga da se djevojke u crvenom timu drže zajedno i uvjeren je da će u duel poslati Luku i Marka. „Svaki put kad nemam ogrlicu osjećam se golo i znam da me čeka duel“, kaže Marko. U plavom timu, meta je Sanja.

„U zadnjih pet dana unosi jako puno negative i iza kamera je malo drugačija nego ispred. Na igri je pokazala nesportsko ponašanje prema nama ostalima. I tu je dobila moje nepoštovanje“, objasnila je Antonia. Ona je dobila glas od Denisa, iako kaže da se dvoumio između nje i Sanje, zbog Sanjinog ponašanja na igri tijekom koje se okrenula protiv svog plemena. „Izuzetno teško mi se bilo boriti s ovim momcima na terenu i ponosna sam da sam uspjela osvojiti bod u borbi s njima“, rekla je Sanja koja vjeruje da u plemenu još uvijek postoje struje. U glasovanju su Sanja i Antonia dobile po tri glasa, pa je uslijedilo javno izjašnjavanje. Denis je prilikom javnog glasanja za odlazak u duel, na kraju ipak odlučio nominirati Sanju.

„Tako igraju kukavice. Dobro se dobrim vraća, a karma radi svoje“, komentirala je Sanja kada je čula rezultat glasanja. David je za drugu osobu izabrao Lea koji kaže da je očekivao to, naročito kad je vidio da je David osvojio ogrlicu. „Idemo igrati i jedva se čekam vratiti na ovaj stolac“, komentirao je Leo. Luka je priznao da mu je bila najveća trema kad je igrao protiv Nataše, a igre s ostalima bile su mu lakše. Uvjeren je da mu Nataša neće okrenuti leđa. Tijekom nominacija na papirima su se našla imena Luke i Marka, s time da je Marko imao tri glasa. „Jako očekivano. Zato što ovo nije tajna. Draga je pak odlučila glasati za Luku, jer kaže, ne želi glasati za Anju i Natašu dok to ne bude morala. „Očekivao sam, djevojke se drže zajedno, bliske su i znam da Draga nema ništa protiv mene“, kazao je Luka. Prije duela, crveno pleme se okupilo, a Luka se našalio: „Ženturače su nas desetkovale“.

No, djevojke nisu ostale dužne, pa su kazale: „Ofucani čaglji uzvraćaju udarac“. U igri koja se odvila u dvije faze, najlošiji je bio Marko. „Očito mi ova igra nikako nije legla. Na žalost, ovako se moj put završio. Kraj nisam zamišljao ovdje, nego u velikom finalu, ali sam sretan što sam došao do velike petorke i veoma sam ponosan zbog toga“, rekao je Marko koji se za kraj sa sjetnim riječima i s osmijehom na licu obratio svom timu lijepim riječima.

