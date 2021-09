Marin Ivanović Stoka ponovno u ulozi voditelja: 'To je moj prvi TV angažman nakon deset godina'

Jedan od najpopularnijih game showova na svijetu, 'The price is right', uskoro počinje s prikazivanjem na RTL-u, a voditelji hrvatske inačice pod nazivom 'Dođi, pogodi, osvoji' bit će Antonija Blaće i Marin Ivanović Stoka.

Najdugovječniji game show u povijesti televizije, koji se do danas već uspješno prikazivao u više od 40 zemalja svijeta, uskoro stiže u program RTL-a. I dok neki showovi svoje natjecatelje nagrađuju za bogato opće znanje, drugi traže fizičku spremu, u nekima je od presudne važnosti dobra strategija, pomoć partnera, kulinarski ili pak pjevački talent, u ovom game showu baš ništa od toga nije važno. Šaroliki natjecatelji u game showu 'Dođi, pogodi, osvoji' imaju samo jedan zadatak – pogoditi pravu cijenu uobičajenih ili malo manje uobičajenih raznovrsnih artikala, od staklenke majoneze, brendirane torbice, kosilice ili pak automobila, a do tog će ih cilja kroz brojne zabavne, humoristične i neobične igre voditi jedno od najomiljenijih hrvatskih televizijskih lica, Antonija Blaće, te popularni reper Marin Ivanović Stoka, koji se pred kamere vraća nakon čak desetljeća izbivanja.

Foto: RTL

''Ovom se showu stvarno jako veselim jer je to moj prvi TV angažman nakon deset godina. Odlično se osjećam jer sam sad ipak deset godina stariji i priželjkivao sam ponovno biti ispred kamere. Sretan sam što se produkcija sjetila mene jer nisam standardni voditelj pa tako od mene možete očekivati svašta, a naravno da ćete me čuti i kako repam'', otkriva Marin koji hvali i svoju suvoditeljicu.

''S Antonijom se slažem savršeno. Imam jednu specifičnu kemiju koja se odmah na prvu prepozna. Već smo na prvom snimanju uspjeli oživjeti ono što smo željeli da se dogodi. Atmosfera na setu je odlična, a plod svega toga će bit vidljiv i gledateljima.''

S njim se slaže i Antonija Blaće koja je nakon brojnih uspješnih projekata angažmanom na ovom showu dobila i jednu sasvim posebnu titulu: prva je voditeljica ovog formata u povijesti jer u svim su svjetskim inačicama dosad voditeljsku palicu držali – muškarci!

Foto: RTL

''Jako se veselim što ću u ova tmurna vremena biti dio showa koji će uveseliti ljude darovima, a posebno mi je drago što studio dijelim s Marinom. Poseban je, šarmantan i jako karizmatičan. Obožavat ćete ga gledati! Slažemo se toliko dobro da se pitam kako to da se prije nismo spojili'', ističe Blaće.

Show izvornog naziva 'The price is right', pod licencijom produkcijske kuće FremantleMedia, na program RTL-a stiže u godini u kojoj je u SAD-u proslavio okruglu i pomalo nevjerojatnu 50. sezonu! Originalna verzija showa u SAD-u se prikazivala od 1956. do 1965. godine, a zatim se na male ekrane vraća 1972. te se diljem svijeta uspješno emitira do danas, uz brojne osvojene nagrade, milijune obožavatelja, ponosno noseći titulu najdugovječnijeg game showa u povijesti.

Zabavni i entuzijastični gledatelji koji svojom osobnošću pridonose dinamici i humoru tijekom emisije, publika koja navija, bodri i sugestijama pomaže kandidatima te zabavne igre uz koje u svojim domovima mogu uživati i sudjelovati baš sve generacije, savršen su recept koji obožavaju stotine milijuna obožavatelja diljem svijeta.

Foto: RTL

Najbolju televizijsku obiteljsku zabavu u showu 'Dođi, pogodi, osvoji' pratite uskoro na RTL-u!

