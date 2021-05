Marijan nije mogao zaustaviti suze kad je ugledao nepozvanu gošću s Tajlanda i sve je priznao

Na imanju farmera Marijana slavio se njegov rođendan u sinoć prikazanoj emisiji "Ljubav je na selu". Bahra i Mara su odlučile farmera Marijana iznenaditi rođendanskom tortom, ali nisu ni sanjale kakvo iznenađenje ili bolje reći šok će on prirediti njima. Marija je priznao kako nije bio iskren prema djevojkama te da postoji jedna dama koju je upoznao putem društvenih mreža i da su se sreli u Budimpešti i odmah zaljubili.

- Ona je došla k meni na par dana i ja sam se u nju zaljubio. Bila je zabrinuta za svoju djecu i vratila se kući i nisam znao hoću li je više ikad vidjeti - govorio je Marijan i dok su Bahra i Mara slušale što im Marijan priča na vratima se ukazala nepozvana gošća - djevojka s Tajlanda u koju se Marijan zaljubio. Marijanu su potekle suze na oči i rekao je: Totalno sam iznenađen. Izraz lica Bahre i Mare govorio je da su iznenađene i one i na prvu im nije bilo jasno da je to djevojka u koju je Marijan zaljubljen. Marijan je plakao i govorio djevojkama kako je to njegova prijateljica o kojoj im je pričao.

- Ovo je rođendan svih rođendana - kroz suze je govorio Marijan, a rasplakala se i njegova djevojka s kojom se nije dugo vidio.

