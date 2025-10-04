Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NA INSTAGRAMU

Marija iz 'Života na vagi' se oglasila nakon operacije uklanjanja tumora: Smijem sjediti, ali ne duže od 10 minuta

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 17:30

Nekadašnja sudionica emisije podvrgnuta je kirurškom zahvatu, a nakon operacije u srijedu je otpuštena kući gdje se mora pridržavati mirovanja

Marija Novak, natjecateljica osme sezone "Života na vagi" u koju je ušla s 163,1 kilogramom, a sada ima 104,8, prošli tjedan je operirala tumor i sada se javila svim pratiteljima na Instagramu kako bi im zahvalila na lijepim željama za što lakši oporavak i izvijestila ih je kako se sada osjeća. 

- Dragi moji nadam se da ste mi dobro, odlučila sam vam se javiti na ovaj način da vam snimim video i da vam se svima zahvalim na predivnim porukama. Dobila sam na tisuće poruka, ne stignem odgovoriti svima i oprostite mi molim vas. Želim vam reći da sam skinula vrećicu od drena, dren je i dalje unutra i u ponedjeljka, ako Bog da, idem skidati taj dren, a to ću vas još obavijestiti. Propisano mi je strogo mirovanje, sjediti lagano mogu, ali ne duže od deset minuta. Uglavnom najbolje mi odgovara ležanje i stajanje, ali doći će sve na svoje. Još jednom hvala vam svima na predivnom porukama i veliku pusu vam šaljem - rekla je Marija u videu koji je objavila na Instagramu.  Nekadašnja sudionica emisije podvrgnuta je kirurškom zahvatu, a nakon operacije u srijedu je otpuštena kući gdje se mora pridržavati mirovanja. Na Instagramu se prošli tjedan javila iz bolnice i opisala je pratiteljima zašto je morala na operaciju. 

- U sedmom mjesecu napipala sam promjenu, ali sam to ignorirala misleći da nije ništa strašno. U devetom mjesecu promjena se počela vidjeti i tada sam odlučila otići liječniku. Isprva se sumnjalo da bi to mogao biti bruh, zatim polip, ali nakon daljnjih pregleda odlučeno je da je potrebna operacija. Jučer sam operirana i neprijatelj je uklonjen. Poslan je na biopsiju, a sada čekam rezultate. Sama operacija nije bila laka, ali osjećam veliko olakšanje jer je sve prošlo dobro. Trenutno sam na početku oporavka i vjerujem da će vrijeme donijeti poboljšanje. U svemu mi najviše pomaže podrška obitelji i povjerenje u liječnike. Ovo iskustvo naučilo me da je važno slušati svoje tijelo i ne ignorirati promjene. I jedni veliko hvala svim djelatnicima na odjelu kirurgije. Predivnim i brižnim sestrama kao i svim doktorima veliko i ogromno hvala. Danas gledam naprijed s vjerom i nadom. Svaka borba nosi svoju težinu, ali i svoju snagu. Vjerujem da ću iz ovoga izaći jača, a svima koji prolaze kroz slične situacije želim poručiti: nikada ne gubite hrabrost, jer nakon oluje uvijek dolazi sunce - napisala je Marija uz fotografiju na kojoj je u bolničkoj sobi. 

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
1/42
Ključne riječi
showbiz operacija tumor život na vagi Marija Novak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

OVE JESENI

Obiteljska tajna i borba tri sestre u surovim 50-ima: RTL donosi raskošnu dramsku seriju koja ostavlja bez daha

RTL ove jeseni donosi 'Divlje pčele', snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji, ženama u muškom svijetu te izborima koji mijenjaju živote. Adaptacija je to istoimene grčke televizijske uspješnice, originalnog naziva 'Agries melisses' iz 2019. godine, koju su hvalile i publika i kritika te je ubrzo stekla kultni status, postavši jedna od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj!

Učitaj još