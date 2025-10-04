Marija iz 'Života na vagi' se oglasila nakon operacije uklanjanja tumora: Smijem sjediti, ali ne duže od 10 minuta

Marija Novak, natjecateljica osme sezone "Života na vagi" u koju je ušla s 163,1 kilogramom, a sada ima 104,8, prošli tjedan je operirala tumor i sada se javila svim pratiteljima na Instagramu kako bi im zahvalila na lijepim željama za što lakši oporavak i izvijestila ih je kako se sada osjeća.

- Dragi moji nadam se da ste mi dobro, odlučila sam vam se javiti na ovaj način da vam snimim video i da vam se svima zahvalim na predivnim porukama. Dobila sam na tisuće poruka, ne stignem odgovoriti svima i oprostite mi molim vas. Želim vam reći da sam skinula vrećicu od drena, dren je i dalje unutra i u ponedjeljka, ako Bog da, idem skidati taj dren, a to ću vas još obavijestiti. Propisano mi je strogo mirovanje, sjediti lagano mogu, ali ne duže od deset minuta. Uglavnom najbolje mi odgovara ležanje i stajanje, ali doći će sve na svoje. Još jednom hvala vam svima na predivnom porukama i veliku pusu vam šaljem - rekla je Marija u videu koji je objavila na Instagramu. Nekadašnja sudionica emisije podvrgnuta je kirurškom zahvatu, a nakon operacije u srijedu je otpuštena kući gdje se mora pridržavati mirovanja. Na Instagramu se prošli tjedan javila iz bolnice i opisala je pratiteljima zašto je morala na operaciju.

- U sedmom mjesecu napipala sam promjenu, ali sam to ignorirala misleći da nije ništa strašno. U devetom mjesecu promjena se počela vidjeti i tada sam odlučila otići liječniku. Isprva se sumnjalo da bi to mogao biti bruh, zatim polip, ali nakon daljnjih pregleda odlučeno je da je potrebna operacija. Jučer sam operirana i neprijatelj je uklonjen. Poslan je na biopsiju, a sada čekam rezultate. Sama operacija nije bila laka, ali osjećam veliko olakšanje jer je sve prošlo dobro. Trenutno sam na početku oporavka i vjerujem da će vrijeme donijeti poboljšanje. U svemu mi najviše pomaže podrška obitelji i povjerenje u liječnike. Ovo iskustvo naučilo me da je važno slušati svoje tijelo i ne ignorirati promjene. I jedni veliko hvala svim djelatnicima na odjelu kirurgije. Predivnim i brižnim sestrama kao i svim doktorima veliko i ogromno hvala. Danas gledam naprijed s vjerom i nadom. Svaka borba nosi svoju težinu, ali i svoju snagu. Vjerujem da ću iz ovoga izaći jača, a svima koji prolaze kroz slične situacije želim poručiti: nikada ne gubite hrabrost, jer nakon oluje uvijek dolazi sunce - napisala je Marija uz fotografiju na kojoj je u bolničkoj sobi.