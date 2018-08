Manje od mjesec dana do 7. Dimensionsa uz Kraftwerk, Bonoba, Ninu Kraviz i 150 izvođača

Dijeli nas nešto manje od mjesec dana do početka 7. Dimensions festivala koji je od svog osnutka 2012. stekao svjetsku popularnost zahvaljujući eklektičnom izboru izvođača koji predstavljaju niz glazbenih pravaca; od jazza, soula i disca do techna, housea i electra. Dug popis imena koja stižu na tvrđavu Punta Christo od 30. kolovoza do 2. rujna čine Jon Hopkins (live), Bonobo (cjelovečernji set), Lena Willikens, Amp Fiddler, Helena Hauff, Detroit In Effect, Nina Kraviz, Batu, Peggy Gou, James Holden & The Animal Spirits, Azymuth & Marcos Valle, Alfa Mist, Nils Frahm, John Talabot, Margaret Dygas, Maurice Fulton....

Od opuštene pozornice na plaži na kojoj se preko dana mogu poslušati koncerti iz svijeta soula, jazza i world glazbe, pa do kultne The Moat pozornice, 100 metara dugog rova, mjesta poklonstva za sve ljubitelje techna, na deset jedinstvenih pozornica nastupit će preko 150 međunarodnih i domaćih imena.

U sklopu svoje iznimno uspješne svjetske turneje, kultni njemački glazbeni sastav Kraftwerk će u srijedu, 29. kolovoza u pulskoj Areni otvoriti 7. Dimensions festival. Pioniri elektroničke glazbe i dalje su dva koraka ispred ostalih, što su i nedavno dokazali osvajanjem Grammy nagrade za najbolji album plesne i elektroničke glazbe u 2017. godini. Kraftwerk u povijesni amfiteatar dovode svoj hvaljeni 3-D show, fuziju koncerta i umjetnosti, pravi Gesamtkunstwerk - totalno umjetničko djelo. Uz Kraftwerk, ovog kolovoza, na pozornicu Arene se penje njihov sunarodnjak, njemački kompozitor i glazbenik, Nils Frahm, detroitski house i techno autoritet Moodymann, jazz saksofonistica i skladateljica Nubya Garcia te još dvije dame: Josey Rebelle i Debora Ipekel koje će svojim izborom plesne glazbe zagrijati Arenu. Ulaznice za Dimensions Arenu se naći u svim Entrio sistemima i na ovom linku, a više informacija pronađite ovdje.

Od 30. kolovoza do 2. rujna The Clearing, glavna Dimensions pozornica na štinjanskom poluotoku ugostit će najveća imena festivala kao što su Bonobo u posebnom cjelovečernjem setu, Underground Resistance presents Depth Charge, Jona Hopkinsa, dame techna Volvox i Ninu Kraviz te hrvatskog techno maga Petra Dundova. Uživat ćemo u live nastupima brazilskih legendi Azymuth s Marcus Valleom, u jazz, soul i hip-hop miksu benda The Comet Is Coming, jedinstvenom folk-tranceu sastava James Holden & the Animal Spirits, a svakako treba istaknuti nastup domaćeg projekta Jan Kinčl & Regis Kattie koji će međunarodnoj publici predstaviti hvaljeni album prvijenac nedavno izdan za PDV etiketu.

The Moat, po mnogima najimpresivnija pozornica festivala, rov 100 metara dug i okružen s sedam metara visokim kamenim zidom i ove će godine dobro protresti Pulu. Čast da otvori pozornicu pripala je omiljenoj techno dami Nini Kraviz, a uz nju su u četvrtak K-Hand, Bjarki i Volruptus (live). Helena Hauff, još jedno jako techno i electro ime dočekuje nas u petak u društvu Detroit In Effect i The Exalticsa. U Moat ze za vikend spuštaju Umfang, Anastasia Kristensen, Ben UFO, Pearson Sound i mnogi drugi.

The Beach, točnije pozornica na plaži jedan, je od atributa festivala, mjesto gdje se u idiličnoj atmosferi tik uz more već od podneva mogu poslušati koncerti i DJ setovi iz svijeta soula, disca, jazz i world glazbe. Za večer na tvrđavu publiku će zagrijavati tako iransko-kubanski kvartet Ariwo, jazz sastavi Total Refreshment Centre, Ezra Collective i Sons of Kemet, zapaženi hip-hop i soul duo Children of Zeus.

Posebnost festivala su i party brodovi, koji će svakodnevno isplovljavati iz festivalske luke podno tvrđave, i otisnuti se na glazbeno putovanje pulskom zaljevom i oko brijunskog akvatorija. Preko 20 brodova krenut će na pučinu u pet dana festivala, a među kapetanima se nalaze velikani scene elektroničke glazbe kao što su Peggy Gou, Mala, Helena Hauff, Josey Rebelle, DJ Stingray, Craig Richards i Billy Nasty. Dimensions festival će se po prvi put ovo ljeto spustiti u podzemni svijet Zerostrasse tunela ispod samog grada Pule gdje će se održati posebni partiji za vrijeme trajanja festivala.

Ove godine novost je i suradnja festivala s Mastercardom. Tako će Mastercard kao partner festivala svim korisnicima Mastercard® i Maestro® kartica osigurati brojne pogodnosti. Beskontaktne i standardne Mastercard i Maestro kartice su službeno sredstvo plaćanja na festivalu te ih se može koristiti za kupnju hrane i pića na festivalskim lokacijama umjesto festivalske kartice. Korisnici ovih kartica pri kupnji hrane i pića ostvaruju 10% popusta, a isti popust se ostvaruje i pri kupnji promotivnih proizvoda Mastercard i Maestro karticama.

Regionalne festivalske ulaznice koje vrijede za četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Puna Christo (ne uključujući koncert otvorenja) mogu se pronaći ovdje, te putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.