Manekenka Kristina Perić otkrila da joj se javio Ronaldo: 'To se pročulo i došlo u pogrešne ruke'

Srpska manekenka Kristina Perić otkrila je detalje dopisivanja s nogometašem Cristianom Ronaldom (37) koji joj se javio na Instagramu, a imala ga je prilike i osobno upoznati.

Kristina je gostovala u Ami G showu, a pohvalila se kako su ona i nogometaš komunicirali putem Instagrama.

-Ronaldo mi je pisao na Instagramu, ali to se pročulo i došlo je u pogrešne ruke, ruke novinara. Poslao mi je selfie, napisao hello, razmijenili smo nekoliko poruka, ali to je bilo sve. Ništa se više nije dogodilo. Imamo neke zajedničke prijatelje, vjerujem da se zbog toga javio. To su ljudi koji nisu iz javnog svijeta uopće- ispričala je Kristina te otkrila kako su se upoznali 2016. godine nakon što je Ronaldo prekinuo s manekenkom Irinom Shayk.

-Prijatelj mi je rekao da me mora predstaviti Ronaldu jer sam gotovo identična Irini. Odmah sam kliknula s njim jer mu nisu bitni slava i novac. Ponašao se kao normalan dečko iz susjedstva. Nažalost, nismo imali puno vremena za druženje- kazala je Perić ranije.

Inače, zanosnu manekenku na Instagramu prati preko 98 tisuća ljudi te redovito objavljuje svoje atraktivne fotografije.

