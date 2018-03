Luka Rok otkrio kakva je situacija u kući te što će biti između Anezi i njega

Luka Rok Medunović sinoć je napustio Big Brother kuću, a što se dogodilo mogli ste vidjeti u večerašnjoj emisiji.

- Došlo je do konflikta s Orkyem u kojem sam iz njegovog nastupa i tona shvatio da mi prijeti. Imao je naznake da će izvršiti fizičko nasilje. To nisam mogao trpjeti pa sam otišao u ispovjedaonicu gdje sam se Big Brotheru obratio i pomalo agresivno. Zahtijevao sam da Bigi opomene Orkyja. Big Brother me pitao želim li napustiti kuću i rekao sam da želim te sam dobio 24 sata za donošenje konačne odluke. Nakon izlaska iz ispovjedaonice sam počeo vrijeđati produkciju zbog čega su me direktno izbacili - rekao je Luka za Večernji.hr.

Gledateljima, ali i nekim natjecateljima zasmetalo je što Luka nije do kraja želio izvršavati prošlotjedni zadatak "vojni rok".

- Zadatak sam izvršavao, samo što nisam salutirao Big Brotheru jer smatram da je to neka imaginarna osoba. Nisam došao glumiti, nego biti ja. Imam još uvijek masnice na koljenima od poligona, odradio sam svaku svoju kaznu bez pogovora… Sklekovi, pranje čizama… Sve sam radio - kazao nam je Luka koji na svoje sudjelovanje u Big Brotheru gleda kao jedinstveno iskustvo. U tom iskustvu veliku ulogu igrala je i Alena Nezirević-Anezi.

- Moj odnos s Anezi je vrlo zanimljiv. Nisam zaljubljen, ali mi se sviđa na svim razinama. Vjerujem da bi moglo biti nešto vani, ali vrijeme će pokazati - priznao nam je Luka Rok i dodao kako trenutačno situacija u kući nije nikad bila napetija i gora.

- Postoji klan koji je na kraju izbacio Bojana. Iako ga nisam simpatizirao, ne mislim da je pošten način na koji je izašao. I te kako mi je drago što su Bojan i Tomislav ostali u showu, mada ih inače ne simpatiziram previše. S Tomislavom sam na pola, još ga nisam dovoljno prokužio. Bojana sam prokužio i njega ne simpatiziram, ali mi je svejedno drago da su ostali jer smatram da nisu na pošten način ispali - kazao nam je Luka Rok i otkrio tko mu je osim Anezi najdraži u kući.

- Orky mi je drag, mada nismo imali neki preozbiljan odnos, ali jako je simpatičan. I Ana mi je bila jako draga dok me nije razočarala unazad dva tjedna u više navrata. Najviše zbog pisama. Tko mi je bio najgori, ovisilo je o situaciji. S Lucijom sam bio na početku showa u jako lošim odnosima, ali to se popravilo. Više-manje sam sa svima bio u dobrim odnosima - veli Luka, koji bi kao pobjednika showa osim Anezi volio vidjeti Orkyja, no čini mu se kako bi to mogli biti Tomo ili Bojan.