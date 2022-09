Luka Grubišić: Moj posao je načiniti ženu lijepom, učiniti da se ona osjeća posebnijom

Modni dizajner Luka Grubišić po mnogo čemu je specifična pojava hrvatske modne scene. Nabrajati bi se moglo u nedogled, ali počnimo s njegovim modnim obrazovanjem i modnim počecima u kojima se kalio i prekalio, a među kojima je i rad s velikanom svjetske modne scene Oscarom de la Rentom, a završiti možemo s njegovom nevjerojatnom energijom za koju se ponekad čini da je doista na “atomski” pogon. Tako smo i ovaj razgovor vodili nekoliko dana nakon što se vratio s ovoljetne plovidbe, jer ovaj kreativac kojem je modni dizajn premali prostor da izrazi sve što zna i može, zadnjih nekoliko godina u ljetnoj sezoni radi i kao vrhunski chef na najskupljim jahtama svijeta. I kao da svi ti napori, zajedno s jet-legom, nisu bili dovoljni, noć prije našeg susreta proveo je za crtaćom daskom. Tamo, naime, nastaje njegova nova kolekcija s kojom će uskoro iznenaditi javnost.

Dopustio mi je da na te nove radove bacim tek jedan usputni pogled, jer sve još mora biti dobro čuvana tajna, a sudeći po haljini koju sam vidjela, bit će to novi veliki uspjeh, kolekcija koja će ljubiteljice mode i glamoura osvojiti bojom, krojevima, ali i nevjerojatnim seksepilom. I bit će ta nova kolekcija veliko iznenađenje nakon capsule kolekcije koju je predstavio u rano proljeće ove godine, a koja je cijela bila isključivo u bijelim i crnim lookovima. Tim je haljinama, kaputima, bolerima i suknjama.. Luka modnim jezikom izrekao i oblikovao svoju ideju da je svijet oko nas oštro raslojen u dva suprotstavljena pola, bilo da se radi o politici (desni i lijevi), društvu (bogati i siromašni)... Taj kontrast i tu misao on je uspješno prenio u svoj modni izričaj na početku 2022. godine, zatim se predstavio i na novoj modnoj smotri, svojom revijom zatvorio je ljetni Atelier, a ovu će godinu završiti još jednom kolekcijom.

Foto: Arhiv Luka Modni kreator koji je petnaest godina rada proslavio 2017. godine zatvarajući Fashion.hr, kada ga se pita kakav je bio kao dijete, odgovara s velikim osmijehom na licu. Vraća se u bezbrižne dane djetinjstva, koje mu je obilježilo more. Njegov tata je pomorac, a on mi s nostalgijom priča kako mu je najmilija zanimacija dok je bio maleni dječak bilo ronjenje, o čemu svjedoče i njegove tetovaže. No, Luka se rodio daleko od mora, u Zagrebu, 1979. godine, i to u umjetničkoj obitelji (pradjed mu je hrvatski kipar Josip Turkalj, učenik Ivana Meštrovića, a mama poznata arhitektica Jasna Novak Grubišić). Kaže kako mu posao u modi dugo nije bio ni na kraj pameti. Priča mi kako u svom životopisu ima i novinarskog staža, jer nemiran kakav je cijeli život, sa 14 godina se počeo baviti fotografijom i vrlo brzo postao profesionalac u nekim od tadašnjih časopisa za mlade.

No, za studij je izabrao nešto posve drugačije: završio je Ekonomski fakultet, zatim se zaposlio u tvrtki “OS Studio” za unutarnji dizajn, koja je zastupala devet najboljih i najprestižnijih svjetskih kompanija dizajnerskog namještaja. No, sve to nije moglo zadovoljiti njegovu kreativnu glad i tako je 2004. godine otišao u New York. Tamo je (u nevjerojatno velikoj i ozbiljnoj konkurenciji) upisao postdiplomski studij na najprestižnijem američkom fakultetu za dizajn “Parsons School of Design”. Kaže da su to bili dani u kojima je najviše radio, jer studij je toliko zahtjevan da rijetki ljudi uopće uspiju izdržati te fizičke napore. No, on je paralelno sa studijem uspijevao i raditi za neke od tamošnjih dizajnera, pa ga tako, još dok je radio na svom diplomskom radu, primaju i u studio slavnoga Oscara De la Rente. Tamo je prvo bio vježbenik, a nakon što je diplomirao, dobio je i stalan posao. Danas priča kako je upravo to iskustvo bilo ključno za njegov rad u modi, jer tamo je naučio što znači savršena izrada, te i koliko je važno imati najbolje materijale koji uopće postoje na tržištu.

Foto: Arhiv Luka - Kod Oscara sam se uspio i sprijatelji s njegovim sinom, posvojenim sinom, i tamo sam zaista najviše naučio. Naučio sam tajnu ženske siluete, koju u prvom redu čini istančan i naglašen struk, jer on zapravo naglašava sve ostale linije u ženskoj figuri. Tamo sam naučio koliko je važan seksepil, ali da ga ja najbolje upakirati u vrhunske materijale, prvenstveno dvostruko tkanu, čistu svilu, priča Luka. Na te riječi ja u svojoj glavi vrtim njegove revije i kolekcije koje sam vidjela i shvaćam kako je ta De la Renta lekcija cijelo vrijeme prisutna u njegovom radu, ali i koliko je te lekcije ‘propušteno’ kroz jedinstveni Luka Grubišić modni filter.

Nakon De la Rente, radio je i dizajnerskoj kući Meggie Norris Couture, radio za Dennisa Bassoa, Nicolasa Petroua, Puff Daddyja i Castle Starr... No, sredinom 2006. godine vraća se u Zagreb, a domaćoj se modnoj javnosti predstavlja kao gost Modnog ormara, na revijama u Muzeju za umjetnost i obrt, što je doživljeno kao istinska modna senzacija. No, ipak se nakon toga vraća na još jednu godinu New Yorka i zapravo u toj modnoj metropoli svijeta počinje njegova autorska modna priča. Tamo je rođen jedinstveni dizajnerski rukopis koji se do danas jasno čita u svim njegovim kreacijama, bilo da se radilo o brendu Lokomotive, koji je pokrenuo zajedno s tadašnjom zaručnicom Lanom Puljić, koja i danas radi na tom brendu, ali i njegovom brendu koji svi danas znamo pod jedinstvenim imenom LukA.

Nakon konačnog povratka u domovinu postaje zvijezda Cro-à-Portera, a svoju prvu veliku samostalnu kolekciju LukA jesen- zima 2009. predstavio je upravo na toj modnoj smotri Viktora Drage, a zatim je godinama bio prisutan i na Fashion.hr-u Vinka Filipića. Od početaka do danas njegova je moda ženstvena i posebna, a nešto za dečke napravit će samo za prijatelje, kao što je to primjerice slavni zagrebački rocker Jura Stublić. On sam kaže da najviše voli raditi haljine, a na te se riječi meni u sjećanje vraća njegov projekt “Maturalne haljine”, linija koju je radio za mlade djevojke koje su na maturalnoj večeri željele biti drugačije i posebne. Luka je kroz sve te godine, iz kolekcije u kolekcije, postajao sve omiljeniji na našoj sceni, a i danas kaže da ga je u poslu najviše kočila nevjerojatna administracija s kojom se morao baviti.

- Dizajner bi trebao biti fokusiran na dizajn, a ne da se mora usput baviti sa sto drugih poslova koji mu odvlače pažnju i ruše koncentraciju. Moj posao je načiniti ženu lijepom, načiniti je damom, učiniti da se ona u mojoj odjeći osjeća posebnijom, da bude još ženstvenija - kaže.

Foto: Igor Kralj/ PIXSELL Na pitanje tko su žene koje su ga prve prepoznale i počele kupovati, odgovara da pravila nema, da su to bile, baš kao što je to i danas, najrazličitije žene.

- Ja sam svaku ženu učinio sretnom - kaže. I domah se ispravlja:

- Moja ih je odjeća učinila sretnima! Moje kreacije!

Smijemo se i ja ga podsjećam da su mu prve kolekcije bile izuzetno seksi, da je tu bilo pravo obilje uskih strukića, minica... Naravno, to mu je u trgovinu dovelo i vrlo slavne klijentice, počevši od Severina i Jelene Rozge, ali i brojnih glumica.

Uza sve to Luka je, od tih davnih početaka do danas, poznat i po jednom profinjenom modnom dodatku, koji se zaista često javlja na njegovim modelima, i po kojem se na prvi pogled čita da je to njegova moda. Riječ je o mašnama. Priča mi kako zapravo mašne na jedinstveni način ističu kvalitetu materijala, ali i posebnost krojeva i konstrukcije odjeće. Naglašava kako je njemu bitno ne kako će ta odjeća izgledati na pisti, nego kako će izgledati na tijelu žene koja će je kupiti i nositi. Zapravo mu je najvažnije kako će taj materijal (i kroj) izgledati na tijelu u pokretu. Očito nije on bez vraga praunuk poznatog kipara, a kada je riječ o skulpturalnosti njegovih kreacija, priča mi o posebnim rukavima na čijoj je konstrukciji radio tri mjeseca, kako bi na puf rukavima dobio šiljke, te pokazuje slike bijele haljine koja je najbolji dokaz kako se sav taj rad i te kako isplatio.

