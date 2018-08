Ludi provod na jahti

Antonija Šola provodi ljeto duž obale Jadrana na prekrasnoj luksuznoj jahti, a društvo joj povremeno pravi njena ekipa i atraktivni plesači Kristijan, Antonio i Andrija.

"Opuštamo se i snimamo kada nam se da, preostalo vrijeme se družimo, kupamo, ljetujemo i partijamo. Do sad sam više voljela jedrilice, ali ovog ljeta izabrala sam jahtu.

U svakom slučaju uživam jer ne moram nositi sa sobom ništa od garderobe osim badića, isplovimo ujutro i ne vraćamo se dok ne nestane zaliha hrane i pića, jutra su čarobna, a noći čista romantika. Snimamo više videa ovog ljeta.

Na jahti smo odgledali i finale nogometnog prvenstva i zajedno proslavili, ovo mi je definitivno jedno od najljepših ljetovanja do sada. Trenutno smo na Elafitima gdje je u tijeku snimanje drugog videa iz ove ljetne serije 2018. na drugoj elegantnoj jahti, ali o tome za 15-ak do 20 dana više. Oduševilo me kad sam saznala za je baš ova jahta na kojoj snimamo, Pearl sea Yachts Silver arrow, proizvedena u Hrvatskoj.

Moji suradnici su i moji najbolji prijatelji pa poludimo i katkad radimo kad smo već skupa ljetujemo.

Foto: Promo

Kad me pitaju kome je ova pjesma posvećena samo se nasmijem i kažem svim bitangama, lažu oni mene, al lažem i ja njih, a ko laže taj i krade, no ja kradem samo srca. Svako od nas ima svoju bitangu, ako ne i dvije.

Ljeto je i tako stvoreno za avanture.

