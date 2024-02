Lijepa Vannina kći podržala vrijednu akciju, nije skidala osmijeh s lica

Na zagrebačkom trgu Petra Preradovića održana je hvalevrijedna javnozdravstveno-edukativna kampanja "Dan crvenih haljina", a među poznatim licima bila je i 23-gdišnja Jana Vrdoljak, kći naše pop zvijezde Vanne i producenta Andrije Vrdoljaka.

Vanna je Janu dobila s filmskim producentom Andrijom Vrdoljakom, s kojim ima i 27-godišnjeg sina Luku, a par je u sretnom braku od 1998. godine. Pjevačica i njezin suprug od samog su početka donijeli odluku da će svoj privatni život, kao i svoju djecu držati dalje od očiju javnosti sve dok ne odluče drugačije. O privatnom životu Jane Vrdoljak ne zna se puno, a posljednjih godina privlači sve više pažnje. Jana je bila zvijezda i maminog spota za pjesmu 'Puna memorija'.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

- Namjerno to nisam isticala jer stvarno nisam tip koji svoju glazbu promovira putem djece i rodbine. No, Janu su prepoznali ljudi na Instagramu i naravno da mi je drago što hvale njezinu rolu u spotu - rekla je pjevačica svojedobno. S Janom je tada glumio Filip Srpak. Jana se s mamom pojavila i na nekoliko događanja, a iz prvih redova majku je bodrila i na njezinom slavljeničkom koncertu u zagrebačkoj Areni. Prije dvije godine gostovala je u 'Dalibor Petko showu' i iznenadila majku svojim dolaskom u emisiju, a tada su zajedno i zaplesale. Inače, Vanna je bila trudna s Janom dok je bila na vrhuncu karijere i nastupala na Eurosongu u danskom Kopenhagenu s pjesmom Strune ljubavi 2001. godine.

Vanna je prošle godine postala i baka, budući da je njen sin Luka dobio kćerkicu.

Poznato je da je Vannin stariji sin Luka studirao povijest i kroatologiju, a nedavno se i sama pjevačica osvrnula na njihovu podršku. - Zahvaljujući njima, stalno sam u toku s trendovima te općenito načinom razmišljanja i drago mi je zbog toga. Jedino tako znam živjeti. Osjećala bih se možda malo izolirano da to nije tako. Ne znam do kada će trajati, ali za sada sam zahvalna što mogu participirati u aktualnom svijetu i zbog djece. Moja djeca nisu impresionirana svijetom poznatih. Ne privlači ih to, ali pozdravljaju sudjelovanje u nečemu što im voli član obitelji i čemu je posvećen.

- Luka završava studij povijesti i kroatologije, posvećen je tome. Jana studira komunikologiju. Važno mi je da ne lutaju i ne budu bezvoljni. Mislim da u svakoj zemlji postoji nešto što građane živcira, pa tako i nas. Nastojim im skrenuti pozornost na to da kao pojedinci svojim primjerom i stručnošću svijet i život možemo učiniti boljim i moralnijim. Zemlju i društvo stvaramo mi. I sama u granicama svog talenta stvaram glazbu koja je mnogima inspirativna i negdje dodiruje. Ne bavim se ničim fatalnim ni vitalnim, ali ako nekome bojim život lijepim bojama, super - objasnila je.

