Lidija osvojila 18.000 eura uz pomoć supruga, Tarik joj poručio: Iskoristili ste ga pred svima nama

U novom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš?" nastupilo je dvoje natjecatelja. Lidija Brtan iz Cavtata nije željela riskirati na 13. pitanju i poslušati publiku te je s iznosom od 18.000 eura napustila natjecanje. Marko Magaš iz Zadra "zapeo" je na desetom pitanju za prelazak drugog praga. Džokeri mu nisu pomogli, odlučio je otići kući s osvojenih 2.500 eura, prenosi HRT.

Najbolja u prvoj večerašnjoj igri "Najbrži prst" bila je Lidija Brtan. Kako je sama rekla originalno iz Cavtata, ali već skoro 20 godina živi u Zagrebu. Došla je zbog fakulteta, a ostala zbog posla i ljubavi. Po struci je profesorica španjolskog i mađarskog jezika, ali ne radi u struci, radi uredski posao.

S velikom je lakoćom stigla do 10. pitanja za prelazak drugog praga. Nije znala kroz koju državu, od prvog izdanja 1979. do danas, natjecatelji relija Dakar nisu projurili? Ponuđeni su odgovori: kroz Argentinu, kroz Španjolsku, kroz Tajland ili kroz Saudijsku Arabiju.

Lidija je na ovom pitanju odlučila pozvati džokera, svoga supruga. On je sugerirao da se radi o Tajlandu, ali je isto tako rekao da nije sto posto siguran. - Ja moram priznati da je meni prvo kad sam vidjela pomisao bila da se radi o Tajlandu, ali kad je on to potvrdio, ja ću njemu vjerovati, rekla je Lidija. Prihvativši suprugovo mišljenje osvojila je 5.000 eura. - Iskoristili ste supruga, pred svima nama! - rekao joj je voditelj Tarik Filipović u šali.

Tko je štagalj pretvorio u atelje kako bi imao više prostora za slikanje? Salvador Dali, Jackson Pollock, Claude Monet ili Pablo Picasso. Na ovom je pitanju zatražila džoker "pola-pola". Ostali su odgovori A - Salvador Dali i B - Jackson Pollock.

Odlučivši se za Jacksona Pollocka osvojila je 18.000 eura. - Jackson Pollock je slikao velika platna na koja je prskao boju pa mu je bilo potrebno mnogo prostora za rad, rekao je Tarik.

Na 13. pitanju upitana je koji pojam u javnu uporabu ulazi 1898., za Dreyfusove afere u Francuskoj? Demagog, boem, intelektualac ili snob. Iskoristila je i posljednji džoker "pitaj publiku". Publika je glasovala 33% za demagoga, 22% za boema, 38% za intelektualca i 7% za snoba.

- Moja je dvojba bila demagog ili intelektualac, rekla je Lidija. - 18.000 eura uopće nije loš iznos, da li "pucati" na 34.000 eura. Ja ću biti skromna danas i povući se, nisam 100% sigurna! - rekla je Lidija.

Sljedeći nasuprot Tariku sjeo je 38-godišnji ljekarnik Marko Magaš iz Zadra. Na devetom pitanju trebao je znati što se jede nakon glavnog jela, tj. što je desert?: anelli, cannoli, rigatoni ili tortiglioni.

Nije znao odgovor pa je zatražio pomoć publike koja je sa 21% glasovala za anelle, 68% za cannole, 3% za rigatone i 8% za tortiglione. Obzirom da je postotak za odgovor B- cannoli bio visok, odmah je prihvatio mišljenje publike i osvojio 2.500 eura.

- Potvrdili su moje sumnje, rekao je Marko.Za prelazak drugog praga trebao je reći koji je Vatreni na prošlom SP-u, uz Livakovića proveo najviše vremena na terenu? Brozović, Perišić, Gvardiol ili Modrić. - Mislim da Modrić nije, ali od ove trojice ne znam, imam trojbu, rekao je Marko.

Pozvao je džokera koji je rekao da nije siguran, ali misli da je Modrić igrao najviše. Iskoristio je i preostali džoker "pola-pola". Ostali su odgovori C - Gvardiol i D - Modrić. Marko je odlučio odustati i uzeti osvojeni iznos od 2.500 eura. Da je kojim slučajem odgovarao rekao bi Gvardiol i bio bi u pravu.

- Računa se i sudačka nadoknada, dakle sve ono što je provedeno na terenu. 754 minute je u igri bio Livaković, Perišić 722 minute, Modrić 704, Brozović 601 minutu. Nije igrao utakmicu za treće mjesto, a Gvardiol kao i Livaković 754 minute, pojasnio je Tarik.

