Nije se proslavio: Svećenik stigao u Potjeru, tijekom prve igre nije ponudio niti jedan točan odgovor

U večerašnjem izdanju kviza 'Potjera' natjecali su se Dino, Mirko, Dunja i Igor. Posljednju 'Potjeru' desete sezone otvorila je Dunja koja je na brzopoteznim pitanjima osvojila 3000 eura, a potom je stala pred lovca Deana Kotigu koji ju je izbacio iz završne potjere.

Pred Lokasa je potom stao Igor iz Splita koji je dogurao do 2500 eura nakon brzopoteznih pitanja, no i njega je zadesila ista sudbina kao i njegovu prethodnicu. Idući je na redu bio svećenik Mirko (44) iz Marije Bistrice. - Inače sam iz Zagreba, ali s obzirom na to da sam svećenik trenutno sam na privremenom radu u Mariji Bistrici - kazao je Mirko. Voditelj Joško Lokas pitao ga je ispovijeda li, a nakon što je Mirko odgovorio potvrdno Lokas ga je u šali pitao: 'Koliko imate vremena nakon emisije?'.

Svećenik je otkrio da mu je hobi sviranje klavira, a iskoristio je priliku i da pozdravi svoju profesoricu klavira i sve svećenike koji djeluju u Mariji Bistrici i svoju obitelj. Tijekom brzopotezne igre nije dao niti jedan točan odgovor te je osvojio 0 eura.

Foto: HRT

Lošu igru pokušao je ispraviti na ploči pred Deanom, no ni to mu nije pošlo za rukom. - Mirko danas nije išlo, zaboravite ovaj drugi dio igre i fokusirajte se na ponovni dolazak - rekao je Kotiga. - Trema je napravila svoje, sada znate kako je kod nas, vratite nam se - dodao je Lokas.

Posljednji natjecatelj bio je Dino koji je osvojio 2000 eura u prvoj igri, no i ovog puta lovac Kotiga bio je bolji. U završnoj potjeri ekipu je predstavljao Dino koji je osvojio 5000 eura, no Dean je i u završnoj igri bio bolji te je ekipa ovog puta kući otišla praznih ruku. - Želim vam da drugi puta dođete i rasturite - kazao je Kotiga za kraj.

