Leonardo je u 'Život na vagu' ušao sa 188 kg, a sada se oženio i fotke s vjenčanja su osvanule na društvenim mrežama

Leonardo Prajo prije dvije godine je sudjelovao u showu "Život na vagi" u koji se prijavio kako bi se riješio viška kilograma. U show je ušao sa 188 kilograma, a na kraju je izgubio 48,7 kilograma što je 25,9 posto tjelesne mase, a u show se prijavio na nagovor svoje zaručnice koja mu je sada postala supruga. Leonardo i Doroteja su nakon godina zaruka odlučili i ozakoniti svoju vezu, a fotografije s vjenčanja osvanule su na društvenim mrežama. Kada se prijavio u show rekao je da to radi zbog svog zdravlja te da u budućnosti može trčkarati za svojom djecom. U finalu je obećao da će i dalje ustrajati u skidanju kilograma i na Instagramu je objavljivao svoj napredak po tom pitanju. Nakon showa je Leonardo nastavio s treninzima i prehranom, no onda je došlo do ozljede.

- Trenutak nepažnje me je doveo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba - napisao je na društvenim mrežama i podijelio nekoliko fotografija. - Pao sam niz stepenice i iskočilo mi je koljeno. Sad idem na magnetsku rezonancu u Zagrebu, da vidim jesu li ligementi popucali - rekao je Leonardo. Oporavak je dugo trajao. - Nosio sam deset dana longetu i sada imam steznik. Više ne treniram, a unos kalorija sam smanjio na 1600 jer se ne mogu kretati - rekao je tada Leonardo. Nakon izlaska iz showa ispričao je i kako se pridržavao treninga. - Kada sam došao doma sam se prvih mjesec dana strogo pridržavao svega, onda sam počeo raditi i malo se oslobodio, nastavio i dalje trenirati i pridržavati se prehrane, no to nije bilo to. Nisam zadovoljan 100 posto što sam napravio, no izgubio sam 50 kilograma i zadovoljan sam – svaki tjedan po pola kilograma manje i bolje ne može -rekao je nakon izlaska iz showa.

- Prehranu sam dosta promijenio po svome: umjesto pet obroka kao u kući ja pojedem tri, eventualno četiri. Doručkujem između 8 i 10 sati pa uzmem jednu ili dvije mandarine da izdržim do ručka. Ručam između 17 i 19 sati pa eventualno kasnije ako me uhvati glad uzmem jabuku, mandarinu ili tako nešto. Ne mogu ubaciti da sve po planu jedem, ovako mi najviše odgovara i tako sam si naštima - rekao je Leonardo, pa priznao kako muje jako žao zbog toga što je ispao u sredini natjecanja.