Kylie izbrisala dio fotografija na Instagramu, obožavatelji zatečeni

Obitelj Kardashian - Jenner svoju intimu već godinama dijeli s milijunima gledatelja koji prate njihov reality show "Keeping up with the Kardashians".

Na društvenim mrežama također dijele važne obiteljske trenutke i zato su svi obožavatelji ostali zatečeni kad je ovaj vikend najmlađa članica ovog klana, Kylie na Instagramu objavila kako više neće objavljivati fotografije svoje kćeri Stormi.

Izbrisala je sve fotografije svoje četiri mjeseca stare kćeri i u nedjelju je objavila fotografiju na kojoj se samo nazire glava djevojčice i napisala je:

i spy with my little eye... A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jun 10, 2018 at 11:38am PDT

- Da, izrezala sam svoje dijete i zasad više neću objavljivati njene fotografije.- rekla je Kylie.

Odluka je iznenadila obožavatelje koji su u čudu i ne razumiju što je Kylie navelo na ovakav potez.