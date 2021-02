Kultni hit Miše Kovača dobio novo ruho: 'Ovo je moja zahvala Miši, nadam se da će mu se svidjeti'

Kultni hit Miše Kovača 'Sutra mi sude' iz 1987. godine dobio je novo ruho zahvaljujući splitskom glazbeniku Alenu Nižetiću koji je obradom pjesme stare više od tri desetljeća odlučio iznenaditi legendu domaće estrade Mišu Kovača.

- Za tu me pjesmu vežu lijepe uspomene. To je pjesma moje mladosti i znam da bi uvijek, kad bismo se opustili u nekoj konobi, ta pjesma bila neizostavni dio repertoara. Zato mi je baš drago što sam je snimio - govori nam Alen koji je na ovu ideju došao nakon susreta s Mišom na koncertu "Split pjeva Mišu" 2019. godine. - Na kraju moje izvedbe Mišo je ustao i došao do bine. Ja sam mislio: „Tko zna, možda sam pogriješio tekst ili tako nešto, sad će me Mišo oprat'", ali na svu sreću nije bilo tako. Njemu se toliko svidjela ta izvedba da je osobno došao, čestitao mi i zaželio puno sreće. To je jedan trenutak koji će mi stvarno ostati u sjećanju do kraja života, jer kad te takva jedna legenda poštuje, upravo zbog takvih trenutaka i publike sve radiš - kaže Nižetić, kojim je Mišo bio toliko oduševljen da ga je naposljetku pozvao da mu bude gost na dva koncerta, u Areni Zagreb i Areni Split.

Foto: Mario Jelić

Pjesmu 'Sutra mi sude' snimio je prvenstveno u znak zahvale Miši, a kako kaže, uvjeren je i sam da će Mišina izvedba uvijek biti broj jedan. - Potrudio sam se koliko god mogu da dam sve od sebe, da bar bude dostojna Mišinog originala. Nadam se da će mu se svidjeti ovo moje iznenađenje - kaže Alen koji je proteklih mjeseci zbog pandemije ostao bez brojnih gaža. - Jako je teško svima. Mi u glazbenoj industriji osjetili smo dobar dio tog tereta. Nastojim ostati pozitivan, pišem pjesme, napravio sam sebi jedan mali karaoke studio pa svaki dan pjevam i strani i naš repertoar, da ostanem u kondiciji što se tiče pjevanja - ističe Nižetić. U razgovoru smo se dotakli i Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, na kojoj je i sam nastupio sedam puta. Kaže da je konkurencija na prijašnjim izborima bila puno veća od ove danas.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 11.07.2020., Split - Na Prokurativama odrzana prva vecer 60. izdanja Festivala zabavne glazbe Split 2020. Alen Nizetic Photo: Milan Sabic/PIXSELL

- Sjećam se da su jedne godine na istoj Dori pjevali Oliver Dragojević, Goran Karan, Doris Dragović, Magazin, Jelena Rozga, Petar Grašo i da ne nabrajam, da se netko ne naljuti - bilo je barem 10, 12 imena među kojima je bila golema konkurencija. I tu kad bih bio u prvih pet, to bi nešto značilo. Danas je to malo drukčije, danas zapravo nekako više imena ne znaš, nego što ih znaš, ali OK, dolaze mladi ljudi, treba im dati šansu. Ali mislim da je bila puno jača konkurencija prije desetak, 15, 20 godina - ističe Nižetić koji je u zlatno doba Dore završio na trećem mjestu s pjesmom 'Ti'. Najveća podrška mu je supruga Helena s kojom je u braku tri desetljeća i s kojom ima dvojicu sinova, 28-godišnjeg Tonija koji se bavi ugostiteljstvom i osam godina mlađeg Karla koji je na fakultetu.

- Obojica pokazuju nekakav afinitet prema glazbi, ali nikada se nisu ozbiljno toga uhvatili. Ja ih nisam ni htio poticati previše na to, nisam ih htio siliti, ali Toni sad pokazuje afinitete - on bi uskoro trebao izdati obradu jedne pjesme, ali neću sada o detaljima, neka bude iznenađenje. Sve u svemu plovimo kroz život zajedno, živimo normalnim životom kao i svi ostali - zaključuje Nižetić.