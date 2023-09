Kristina Mandarina pojavit će se u 'Ljubav je na selu': 'Želim da dogura do kraja'

Nakon što su Ante, Stjepan i Mijo dočekali svoje dame i priredili im vesele dočeke, vrijeme je da to učine i trojica preostalih farmera. Radoslavu stižu sve tri povratnice u show, Suzana, Ines i Irena, a on će jedva dočekati da im pokaže svoje etno selo i smještaj s pogledom na more.

''Mogla bih ja ovdje živjeti!'' poručit će jedna od njih, a na Radinu farmu ispratit će je prijateljica Kristina Mandarina i poželjeti joj puno uspjeha.

''Želim da dogura do kraja i želim joj stvarno svu sreću!'' poručit će.

I Ivanove cure pakirat će kofere za odlazak u Gušće, no otrovne iskrice između njih najviše će se osjetiti. Samanta i Gabrijela držat će se skupa te se neće suzdržavati od komentiranja Tihane.

''Naporna mi je, puno blebeće, a malo kaže'', istaknut će, no i Tihana im neće ostati dužna. ''Jedino što zamišljam je veza sa Smiljom, s njom bih mogao provesti ostatak života. Takva mi žena odgovara poput nje, veliki radnik i za sve sposobna'', poručio je veseli Branko pripremajući doček.

Uz Smilju, u Požegu stižu i Antonija i Riva, a farmer će im obećati puno pažnje, ali i puno rada. No baš kad je mislio da će susret proći glatko, jedna od njih neće se pojaviti na njegovu imanju!

Tko kasni i hoće li uopće stići, kako su prošli dočeci i ima li emocija među nekim parovima, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

