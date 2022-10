Kraj obiteljske drame: Victoria Beckham trijumfirala na Tjednu mode u Parizu pa poslala znakovitu poruku

Modna dizajnerica Victoria Beckham (48) poznata je kao velika ljubiteljica mode i ikona stila, a na Pariškom tjednu mode predstavila je svoju novu kolekciju koja je bila izuzetno uspješna. Nakon što je na pisti pustila suzu, na svom Instagram profilu podijelila je obiteljske fotografije, a pratitelji su odmah primijetili kako izgleda da je došlo do primjera između bivše članice benda ''Spice Girls'' i njezine snahe Nicole Peltz.

Nesuglasice između snahe i svekrve su počele uoči vjenčanja Brooklyna i Nicole koje se odvilo u travnju u SAD-u. Victoria je navodno htjela biti uključena u pripreme oko ovog glamuroznog vjenčanja i htjela je dizajnirati vjenčanicu za Nicole, ali to se nije dogodilo. Nova objava na društvenim mrežama tako je potvrdila da su obiteljske nesuglasice riješene, barem zasad.

Kao zahvalu za podršku, Victoria je podijelila niz fotografija na kojim se nalazi i dobro raspoložena Nicola, a sudeći prema opisu u kojem piše: ''Sve vas jako volim'' obiteljske nesuglasice stvar su prošlosti.

Uoči njezine velike revije u Parizu, Nicola i Brooklyn dali intervju američkoj Graziji u kojem je pričala o vjenčanju i pripremama kao i medenom mjesecu.

-Što se vjenčanja tiče sve sam dogovarala sa svojom majkom Claudijom i stilisticom Leslie Fremar, bivšom modnom urednicom američkog Voguea i direktoricom odnosa s celebrity klijentima u Pradi. Naša velika, zajednička želja bila je da jedna od vjenčanih haljina bude kreacija atelijera Victorije Beckham, da to bude unikat izrađen po našim idejama. Obratili smo im se s tom željom, ali nas idućih nekoliko dana nitko nije kontaktirao, odgovora jednostavno nije bilo. Na kraju je Victoria nazvala moju majku i objasnila joj da je to neizvedivo- rekla je Nicola te dodala kako nikad nije namjeravala povrijediti Victorijine osjećaje, no nakon novog intervjua jasnu poruku poslao je Brooklynov otac, bivši nogometaš David Beckham.

-To se ne radi, nikad u našoj obitelji- poručio je David budući da ne voli kada se o obiteljskim problemima raspravlja javno.

Beckhamovi nisu bili sretni kako se obitelj njihove snahe ophodila prema njima na vjenčanju, Navodno zamjeraju Peltzovima što im nisu osigurali mjesto za velikim stolom za kojim su sjedili mladenci i uži članovi obitelji Peltz. Victoria i David imali su dojam kako su ih isključili iz sinovog vjenčanja i osjećali su se kao uljezi u cijeloj ovoj priči i od tada su odnosi između Peltzovih i Beckhama zahladili.

