Iznenađenje u showu: Dvije natjecateljice potpuno preokrenule poredak na tablici i eliminacije

Osim što će svi kandidati morati ponovo stati na vagu, neki od njih će otkriti i koliko su im se životi već sada promijenili.

„Ja sam se u glavi dogovorio da dok god mršavim neću bit razočaran sa sobom“, objasnio je Filip te dodao da već sada puno bolje trpi bol. „Više izdržim, prije sam za vrijeme treninga, jednom do tri puta morao sjesti, a sad je to od nula do jedan“, otkrit će Filip. Jedan kandidat bit će presretan što se riješio još jedne tablete u svom životu, a nekima će biti dovoljno to što ponovno mogu vidjeti svoje nožne prste.

Ipak, sve će najviše iznenaditi dvije natjecateljice koje će svojim rezultatima potpuno preokrenuti poredak na tablici pa tako i eliminacije. O kome je riječ te tko napušta show, gledatelji će doznati večeras od 21.15 sati.

