Korina se obrušila na Marijanu: 'Ako me budeš podbadala, bit ću još gora prema tebi!'

Jutro kod Mlađenovića započelo je papreno. Tijekom doručka Matej se osvrnuo na jučerašnji spoj s Korinom te ju upitao jesu li se slegnuli dojmovi.

„Matej je bio toliko dobar da sam još uvijek pod dojmom!“ kazala je Korina na što je Marijana komentirala: „Ajde nešto pozitivno iz svega toga“. Korini Marijanin komentar nije sjeo, pa se nije libila prozvati ju pred svima: „Ti uvijek imaš neki komentar da podbocneš? U čemu je problem djevojko? Jučer ono sa svestrana si, danas ovo?“ Na Korinin napad Marijana je ostala zatečena kazavši kako nije ništa loše mislila. „Ovo za doručkom nije lijepo i primjereno.

Korina ima negativan način razmišljanja, sve protumači negativno. Očito u meni vidi prijetnju i konkurenciju!“ kazala je Marijana, dok je Korina zaključila da je Marijana od prvog dana ljubomorna na nju: „To je djevojka koja je fokusirana na mene, koja stalno razmišlja što ja, kako ja. Ako me budeš podbadala, bit ću još gora prema tebi!“

Nešto kasnije Matej je na spoj odlučio povesti Karlu, a kako je vrijeme na spoju prolazilo, čini se da je između ovih dvoje kandidata zaiskrilo. „Karla mi je prirodna kao osoba, ali za moj pojam ima malo previše šminke. Ionako je prekrasna cura, ne znam što joj ta šminka treba“ kazao je Matej te priznao: „U jednom trenutku se baš desila kemija, da smo oboje ostali paf.. Možda se desi ljubav.“

Za razliku od Mateja koji je uživao na spoju, Josip to za današnji spoj ne bi mogao reći. Kako bi unio još dodatni nemir među djevojkama osmislio je zagonetku koju su djevojke morale riješiti, a ona koja pobijedi u toj igri mozganja osvaja spoj s njim. Iako je Iris bila prva koja je točno odgovorila na pitanje, mama Suzana stavila je veto jer je Iris već bila na spoju s njezinim sinom i odlučila kako će ovoga puta na spoj ipak ići Adela. „Kako si mi mogla Adelu poslati? Čime je to zaslužila?“ priupitao je Josip mamu koja mu je odgovorila: „Ničim, ali i ona mora izaći s tobom.“ Adelu je Josip izveo na romantični piknik, no kako kaže, ničim ga nije osvojila. „Ona mi se doima kao da je jako dosadna, monotona osoba. Dosta toga preuveličava, izmišlja stvari. Pila me s nekim glupim stvarima, uvijek priča o istom, a najveći problem je što ona toga uopće nije svjesna.“ objasnio je.

Dok je Josip pun ideja, glavnu riječ kod Filipovića ipak vodi tata Mile koji je djevojke i Bruna odlučio odvesti na izlet u Zlatnu gredu. Brunove djevojke požalile su se kako im je dosadno te kako nema nikakve akcije, pa im stoga ni pecanje s tatom Milom nije predstavljalo zabavu. „Ovo pecanje je toliko odvratno i dosadno!“ najglasnija je bila Marcela, a Samanta im je zamjerila to što ne rade ništa što bi se djevojkama svidjelo: „Svaki posao žene rade, pa što onda muški rade?“ dodala je. Dok su djevojke bile na pecanju s Milom, Bruno je odveo Anu na spoj, no ni njoj se njegov odabir nije svidio. „Očekivala sam da ćemo ići na neko jahanje, da će me odvesti na nešto bolje, a na kraju dobijem močvaru i kajak. Bezveze.“ rekla je Ana i dodala: „Kad mi dođe jedan tren onda ću prestat biti fina i pristojna i onda ću postati luda.“

Ivanove djevojke također su se zabavljale bez njega, s mamom Dubravkom išle su na piknik u srce Velebita. „Valjda će biti neka aktivnost na koju će on moći htjeti ići. Dva dana ga nema, treća sreća.“ kazala je Petra. Dok su se djevojke zabavljale s mamom Dubravkom i pokušavale doznati čim više informacija, Ivan je na spoj poveo Nikolinu. Iako su proveli lijepo poslijepodne, čini se kako Nikolina ipak nije impresionirana njegovim zavodničkim poduhvatima: „Mislim da Ivan još nije definirao što želi. Nema karakteristika da bi mi bio dečko.“ otkrila je. Hoće li Ivan malo više poraditi na odnosu s djevojkama, ostaje nam za vidjeti.