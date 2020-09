Kontroverzni reper objasnio je tko ga je nagovorio da upropasti Taylor Swift zahvalu na MTV-u

Reper Kanye West u novom intervju opet šokira javnost svojim novim izjavama, a ovaj put pričao je o razlozima zbog kojih je 2009. godine istrčao na pozornicu dok je Taylor Swift primala MTV nagradu. Pjevačica je primala nagradu za najbolji ženski video za svoju pjesmu "You Belong With Me" i dok je Taylor pokušavala zahvaliti na nagradi Kanye joj je upao u riječ i rekao kako mu je drago zbog nje i dodao je kako njezin spot nije najbolji jer Beyonce ima najbolji spot svih vremena. Taylor je bila zbunjena što joj je tako upao usred zahvale, a Kanye je sada ispričao tko mu je rekao da se ponaša tako.

- Trenutno mi Bog daje informacije. Da Bog nije htio da istrčim na pozornicu i kažem da je Beyonce imala najbolji video, ne bi me stavio u prvi red. Sjedio bih negdje iza. To nije bila tako smiješna ideja jer nikada nisam prije čuo za tu osobu, a "Single Ladies" od Beyonce je jedan od najboljih spotova svih vremena. I pio sam viski tu večer jer nisam ni htio ići na dodjelu jer je sve bilo namješteno - rekao je kontroverzni reper gostujući u emisiji Nicka Cannona. Dodao je da ga je Bog vodio u njegovom ponašanju te 2009. godine, ali on je Bibliju počeo čitati tek prije četiri godine kada je zbog svojih psihičkih problema završio u bolnici. West se želi kandidirati za predsjednika Amerike, a tijekom svoje kampanje šokirao je javnost rekavši kako su on i supruga Kim Kardashian razmišljali o tome da ona pobaci kada je ostala trudna s njihovim prvim djetetom, kćeri North.

Cijela obitelj Kardashian bila je u nevjerici kada su čuli što Kanye govori, a njegova supruga Kim oglasila se nakon toga i objasnila kako samo osobe koje u svojoj blizini imaju nekoga tko ima bipolarni poremećaj znaju kako treba puno snage i razumijevanja za takve osobe. Ubrzo su Kanye i Kim snimljeni u žustroj raspravi u njegovom automobilu, a Kim nije mogla sakriti suze dok je pričala sa suprugom. Nedavno su Kim i Kanye s djecom otišli na obiteljski odmor kako bi se opet zbližili i izgladili nesuglasice.