Komičarka upala na modnu reviju, slavna manekenka iznenadila reakcijom

YouTube komičari posljednjih godina natječu se u tome tko će napraviti bolji upad na razne poznate manifestacije. Stoga ne čudi ni posljednji upad koji je napravila francuska komičarka Marie Benoliel, poznata Marie S’Infiltre.

Ona je na pariškom Tjednu mode ušetala među mankenke na Chanelovoj modnoj reviji, prigodno odjevena u njjihov crno-bijeli komplet.

Zaštitari su potrčali, no prije njih je intervenirala slavna manekenka Gigi Hadid, koja je elegantno ispratila uljeza s piste. Marie na YouTubeu prati 227 tisuća ljudi, a kako je kazala, od početka godine upada na modne piste, te joj je Chanelova revija bila najveći izazov.

Party's over!



A stage invader just tried to infiltrate the #Chanel runway at #PFW but Gigi Hadid wasn't having any of it... pic.twitter.com/3mXr5wcztg