Kome je to Roko ukrao krila, pitaju se gledatelji

Gledatelji Eurosonga nakon nastupa našeg predstavnika Roka Blaževića najviše su komentirali njegova krila i pojavile su se

razne usporedbe.

Najviše je bilo usporedbi s krilima koje manekenke nose na revijama Victoria's Secreta, a gotovo identična krila nosile su na reviji održanoj prije pet godina.

I see no difference #Eurovision #escita pic.twitter.com/dNG3RuzVI4

– Ista krila kao i s revije – bili su neki od komentara na krila koje je nosio Roko, ali i njegovi plesači Endi i Diego.

Lucifer is trying to sing his way back into heaven #Eurovision pic.twitter.com/fAOascTduP