Kolinda Grabar-Kitarović otkrila što će odjenuti protiv Belgije: 'Kofere ću nakrcati rekvizitima'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (54) Hrvatsku je protiv Kanade bodrila u narodnoj nošnji iz Posavine na kojoj prevladavaju bijela i crvena boja, baš kao i na našoj šahovnici. Za Dnevnik.hr je tada ispričala kako dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. A inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. - Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince – rekla je Grabar-Kitarović.

Potom je jučerašnju utakmicu Brazila i Švicarske pratila u famoznoj muškoj košulji luksuznog brenda Louis Vuitton. Košulja je iz prošlogodišnje linije, a kreirao ju je dizajner Louis Vuittona i Off-Whitea Virgil Abloh, koji je nažalost preminuo prošle godine i to baš na današnji dan, a poznato je da je bio veliki zaljubljenik u hrvatski dres.

- To je košulja koju nisam nosila ranije jer mi je bila velika, ali mi je Krie to malo preuredila da nije baš ogromna, ali puno mi znači ta košulja - rekla je sada bivša predsjednicaza Dnevnik.hr.

Utakmicu protiv Belgije navijat će u dresu.

- Svi pitaju, stranci, gdje mogu kupiti bilo što s hrvatskim kvadratićima, odnosno šahovnicom. Ja se vraćam u Hrvatsku 2. prosinca i onda se vraćam 16. i kofere ću nakrcati rekvizitima da ih mogu podijeliti da bude ipak malo više boja - rekla je.

Još bolju atmosferu očekuje protiv Belgije i ne sumnja u pobjedu. Na tu utakmicu stiže i predsjednik Zoran Milanović.

- Mislim da bi bilo korektno da se pozdravimo, ali VIP prepuštam njemu i njegovu izaslanstvu, a ja ću otići navijati na tribine s navijačima - poručila je.

