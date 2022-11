Barbara Kolar (52) objavila fotku bez šminke i filtera. Pratiteljica: 'Male borice oko očiju'

Mnogima omiljena voditeljica Barbara Kolar (52) na Instagramu je objavila novu fotografiju na kojoj nema ni trunke šminke. Barbara je pozirala s osmjehom na licu, a na sebi je imala sivi kaput, dok joj je glavu grijala zelena kapa. Uz fotku, koja je nastala u Zagrebu napisala je: “U potrazi za Božićem. U prirodi samo prirodno." Brzo je skupila gomilu lajkova i komentara, a jedna pratiteljica posebno je pohvalila to što se voditeljica slika bez filtera i šminke.

"Prekrasna s tim malim boricama oko očiju. Zato si pravo osvježenje na ovoj našoj sceni. Uvijek dosljedna sebi i zato je poštovanje još veće!" napisala je.

Ovo nije prvi put da je Barbara na Instagramu s pratiteljima podijelila fotku bez šminke. Isto je učinila i početkom srpnja, u kolovozu, ali i u kolovozu prošle godine, kada je pokazala kako izgleda kad se ne počešlja. "Definicija krize. Nema šminke, nema češlja, nema filtera. Bit će bolje", napisala je tada, a već je ranije bila otkrila da joj je omiljena frizura ona nepočešljana dok se nalazi na moru.

Nedavno je otkrila da je krenula u teretanu, te je komentirala svoj napredak.

- Ja stvarno nisam sportski tip. Volim hodati i plivati, ali uglavnom ljeti. Čovjek se s godinama treba više posvetiti vježbanju. Pogotovo opterećenju za kosti pa sam se i ja upustila u to. Iako sam nesportski tip, trener mi kaže da sam jako posvećena. No, to je stvar moje naravi. Kad se u nešto upustim, u tome sam do kraja - rekla je za Story.

