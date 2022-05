Koga briga za 'pakao u raju', preglumljene sukobe u iluziji preživljavanja u 'ekstremnim' uvjetima

Survivor/Nova TV

2 kaktusa

Tko će se prvi put naći na Plemenskom vijeću, osim Roka, Mine i Branka, a prethodno je u neriješenim odnosima posljednji napustio plavi tim? Kako će proteći Sumejjin prvi susret s bivšim suigračima i što je uzrokovalo drastičnu promjenu stava nakon napuštanja plavog tima? Tko će, u posljednjem izazovu za plemenski imunitet, najbolje testirati svoju preciznost u gađanju klinova kroz vodenu zavjesu? Tko najteže podnosi pritisak pred novim nominacijama? Koga briga?

Koga briga za "pakao u raju", preglumljene sukobe timova u iluziji preživljavanja u "ekstremnim" uvjetima podšišanog raslinja, pokošenih travnjaka i ljupkih proplanaka? Hajdete u Kozari Bok! Ima li svijetlih točaka ovog projekta? Ima, voditelj Mario Mlinarić i prelijepa Dominikanska Republika, pa makar i mikrolokacija.

Dođi, pogodi, osvoji/RTL

3 kaktusa

"Vuče me usisavač", veli djevojka. "Bilo bi logično da te vuče usisavač jer jedino on može povući", otpovrne voditelj. U studiju smijeh, urnebes, delirij. Pa tako 50 minuta koliko traje "najdugovječniji game show u povijesti televizije koji se do danas već uspješno prikazivao u više od 40 zemalja svijeta". Zašto je toliko dugovječan, teško je reći. Smislenost obično stanuje u showu koji svoje natjecatelje nagrađuje za bogato opće znanje, u onom koji traži makar fizičku spremu, nekima je od presudne važnosti dobra strategija, pomoć partnera, kulinarski ili pak pjevački talent, u ovoj papazjaniji baš ništa od navedenog nije važno. Ovdje je ključno pogoditi pravu cijenu artikala, koje potom i osvajaju, od staklenke majoneze, miksera, friteze, usisavača, parne postaje, suncobrana, brendirane torbice ili pak kosilice uz glasnu potporu jednog od najomiljenijih hrvatskih televizijskih lica, Antonije Blaće, koja olako prosipa svoj talent, i repera Marina Ivanovića Stoke, koji se pred kamere vratio nakon čak desetljeća izbivanja. Povratak na male ekrane donijela mu je, kako reče u nastupnom intervjuu, ustrajnost u molitvi. Da se nije obraćao krivom svecu?

InDizajn s Mirjanom Mikulec/RTL2

3 ruže

Nenametljiva, ali stručna, zanimljiva i decentna, zabavna i poučna, sve je to Mirjana Mikulec, baš kao i njezina emisija. Kako urediti životni prostor na oku ugodan i funkcionalan način? Koji su trendovi u svijetu dizajna? Koji su to konkretni i praktični savjeti za uređenje doma, vrta, vikendice, poslovnog prostora? Jesu li i na koji način izvedivi? U polusatnoj emisiji dizajnerica i njezini suradnici predstavljaju različite životne i radne prostore, nudi rješenja za uređenje doma, zajedno s nekima od gledatelja osvježava njihov životni prostor i tako već 20 sezona uspješnog projekta koji je od nje učinio brend, s pokrićem. U novoj epizodi predstavila je stan za najam koji je nedavno uredila, potom i uređenje luksuznog dnevnog boravka i još poučila gledatelje kako napraviti glazbeni kutak u svom domu. Njezine usluge, kao ni dizajnerski komadi koje koristi, nisu za svaki džep, ali nadahnuće njezinim idejama posve je besplatno.

Žena puna tajni/HRT1

4 ruže

Kako je mlada i neobuzdana Tunižanka nehotice postala velika glumica? Claudia Cardinale sinonim je za nevjerojatno romanesknu sudbinu paradoksalne zvijezde. Surađivala je, među ostalima, s Federicom Fellinijem, Luchinom Viscontijem, Blakeom Edwardsom i Sergiom Leoneom. Svojim je zanosnim osmijehom zasjala u stotinjak filmova, od kojih su neki postali institucije u povijesti filma, među ostalima "Gepard" i "Osam i pol", njezina najdraža remek-djela, oba snimljena 1962., a zatim i "Bilo jednom na Divljem zapadu". Kad je u dobi od 23 godine nezaboravno ušla u svijet sedme umjetnosti došavši predstaviti u Cannesu dva filma, doživljavali su je kao smeđokosu Brigitte Bardot ili novu Sophiju Loren. Nasmijana i skromna, ta se lažno naivna Talijanka okušala napokon na filmu nakon što je uporno odbijala ponude studija Cinecittà. Slava će je pratiti tijekom sljedećih deset godina. Dok je neumorno radila pod okriljem producenta i svojeg mentora Franca Cristaldija, prelazeći vješto iz jedne uloge u drugu te iz jednog žanra u drugi, nitko nije ni slutio da ta paradoksalna zvijezda, podjednako tajnovita i eksponirana, u stvarnom životu nosi veću masku nego na velikom ekranu...

Dokumentarac novijeg datuma "Žena puna tajni" posvećen glumici koju i u 84. godini života nazivaju boginjom i "najsretnijim izumom Italije nakon špageta", još je jedan u nizu odličnih odabira redakcije dokumentarnog programa - ujedno i najboljeg na javnoj televiziji.

