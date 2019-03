Kod ovih parova ljubav ne poznaje godine: Iskustvo starijih žena privlači mlađe muškarce

Starije žene su manje sebične od mlađih, zrele su, financijski neovisne, iskusnije su kad je seks u pitanju... Ovo su samo neka od objašnjenja koja psiholozi navode kao razlog zbog kojeg se mlađi muškarci upuštaju u veze sa starijim ženama, a slično nam potvrđuje i Maja Vučić, prof. psihologije.

– Često se mlađi muškarci u veze sa starijim ženama upuštaju zbog njihova iskustva, starija žena zna što hoće, ona će voditi. Žena starija od 30 godine zna kamo ide i što radi i to fascinira mlađe muškarce. Starije žene pak u vezu s mlađim muškarcem ulaze jer su dostupniji, dok su stariji muškarci uglavnom u brakovima ili su rastavljeni i rjeđe izlaze – objašnjava Vučić.

Najnoviji primjer veze mlađeg muškarca i starije dame na našoj estradi su Emil Tedeschi mlađi i 17 godina starija Nika Perenčević. Njihova ljubav ovaj vikend okrunjena je brakom na Malom Lošinju u luksuznom hotelu Bellevue, a 23-godišnji Emil prijateljima je povjerio kako je u 40-godišnjoj Niki pronašao osobu koja ga ne gleda kroz prizmu njegova novca. Poznatih veza nalik Emilovoj i Nikinoj ima podosta na našoj sceni. Da ljubav ne poznaje razliku u godinama, svojim primjerom pokazuju i Severina i njen 15 godina mlađi suprug Igor Kojić.

– Prvo nađite sebe, a onda ćete lakše naći i srodnu dušu. Tajna sretne veze je ljubav, sloboda, međusobno razumijevanje i poštovanje, iskren odnos, prijateljstvo. Našla sam to u svom suprugu – otkrila je Severina u intervjuu za Story.



Bivša manekenka Tatjana Dragović od svog partnera Vlahe Arbulića, s kojim ima kćer Lucu, starija je 12 godina. Vlaho je u jednom intervju rekao kako uopće ne zna kad se zadnji put sjetio da između njih postoji razlika u godinama. Danijela Martinović i Petar Grašo u sretnoj su vezi 20 godina, a pjevačica je pet godina starija od svog partnera.

– Najvažnije je da gledate u istom pravcu i da se neprestano držite za ruke pa, ako se jedan spotakne, drugi ga podigne i obrnuto – otkrila je Danijela. Između glumice Jelene Miholjević i redatelja Darija Harjačeka devet je godina razlike, a u intervju za Glas Slavonije Jelena je o bračnoj sreći rekla ovo:

– Različiti smo, a opet vrlo slični. Moj me muž nadahnjuje, razumije i prati. Tako i ja njega, nadam se. Što smo dulje zajedno, to me više fascinira.

Saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić također je devet godina mlađi od svoje supruge Vladimire. I naša dva proslavljena nogometaša Luka Modrić i Niko Kranjčar također su se zaljubila u starije od sebe. Lukina supruga Vanja, s kojom ima troje djece, od njega je starija pet godina, a ista je dobna razlika između glumice Zrinke Cvitešić i njezina Nike. Niko je i prije Zrinke ljubio stariju od sebe, svoju prvu suprugu Simonu Fistrić.