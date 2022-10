Kći Mustafe Nadarevića rodila djevojčicu i otkila neobično ime koje su joj nadjenuli

PR stručnjakinja Nana Nadarević, kći pokojne glumačke legende Mustafe Nadarevića, na svijet je donijela svoje prvo dijete. Sretnu vijest svojim je pratiteljima obznanila na svom Instagramu. Novopečena majka objavila je nekoliko fotografija na kojima pozira s prinovom i svojim partnerom Silvijom Pleštinom. U opisu fotografija otkrila je i neobično ime koje su nadjenuli djevojčici.

- Novi član stigao je u naš klan. Dobrodošla Rumi - napisala je Nana na Instagramu, a u komentarima su se odmah počele nizati čestitke roditeljima.

Silvije Pleština i Nana su u dugogodišnjoj vezi, a on je javnosti postao poznat kada je prije 12 godina osvojio 250 tisuća kuna na kvizu „Tko želi biti milijunaš?“. - Jedino što namjeravam otkriti o ovoj trudnoći je identitet oca, milijunaša - našalila se Nana u jednoj od ranijih objava.

Nana je vrlo aktivna na društvenim mrežama na kojima ima više od 25 tisuća pratitelja, a tajnu njezina imena svojedobno je otkrio i pokojni Mustafa Nadarević iza kojeg je, osim kćeri Nane, ostala i kći Nađa te sin Aša.

– Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - otkrio je medijima svojedobno legendarni glumac.



