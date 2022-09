Kći Harisa Džinovića ispred obiteljske vile pozirala bez grudnjaka: 'Grudi samo što ti ne ispadnu'

Kći legendarnog pjevača Harisa Džinovića (70) i dizajnerice Meline Džinović (41), Đina Džinović (18) postala je prava zvijezda na društvenim mrežama. Na Tik Toku je prati više od 195.000. No nisu svi zadovoljni zbog onoga šo je nedavno objavila.

Naime, 18-godišnjakinja je na toj društvenoj mreži podijelila video koji je zbog modne kombinacije koju je odjenula izazvao podijeljene reakcije. Džinović je na sebi imala kratke hlačice i bluzu koja se veže, a ispod koje nije imala grudnjak, što se može jasno vidjeti u videu u kojem je pozirala kraj obiteljske vile.

"Grudi samo što ti ne ispadnu", "Kamo ideš bez grudnjaka?", pisali su neki pratitelji, dok su drugi pisali kako je prelijepa.

Inače, srpski mediji su se nedavno raspisali o tome kako se Đina se viđa s poznatim srpskim reperom Mihajlom Veruovićem Voyageom, a njezin otac navodno nije zadovoljan njezinim odabirom.

Voyage je mladi beogradski glazbenik koji je slavu stekao nakon suradnje s pjevačicom Breskvicom s kojom je bio i u vezi tri godine, a obožavatelji su pratili svaki njihov korak. Regionalni mediji sada su se raspisali da je Đina već nekoliko mjeseci u vezi s mladim srpskim reperom . O njihovoj vezi nije govorila, no jednom prilikom je otkrila kako su kao ''brat i sestra'' te da se vole družiti, no čini se kako je prijateljstvo preraslo u nešto više. Prolaznici su ih vidjeli zagrljene u jednom restoranu u Gardošu, a potom su viđeni u šetnji Zemunom. Đina i Voyage pokušali su sakriti svoju vezu zbog Harisove ljutnje, ali i zbog brojnih obožavateljica. Haris je nakon vijesti o njihovoj vezi tražio da odmah prekine vezu s mladim glazbenikom, a poznato je i kako je jedva prihvatio i njezina bivšeg odabranika, nogometaša Andreja Đurića.

Glazbeniku se ne sviđa da mu kći izlazi s javom osobom kao ni javno eksponiranje veze. Kako piše Blic, upravo je zato Voyage rekao da im priče o njima stvaraju probleme, jer oni imaju obitelji i prezimena koje stoje iza njih i čiji obraz moraju sačuvati. – Svima koji su se te noći zatekli na Gardošu bilo je jasno da su njih dvoje u vezi, daleko je to od prijateljstva. Poslije romantične šetnje oni su, držeći se za ruke, došli u restoran. Sjedili su jedno pored drugog, često su se grlili, a u jednom trenutku pao je i poljubac. Bili su baš opušteni, jer je lokal bio skoro prazan – rekao je izvor za Novosti Magazin. Đina redovito pratitelje razveselili svojim atraktivnim fotografijama na kojima pozira u skupocjenim odjevnim komadima.

Inače, Đina dugo vremena nije smjela imati profile na društvenim mrežama jer joj je to zabranila majka, no na kraju je popustila njezinim molbama.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 21.04.2022., Zagreb - Dolazak uzvanika u klub Mint gdje Severina slavi svoj 50. rodjendan. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

– To je svakodnevno moljakanje da im se to dopusti, jer su oni jedini u društvu koji to nemaju, ali ja sam im rekla svoje obrazloženje. Na Instagramu svi imaju trbušnjake, svi su na Maldivima, svi imaju Rolex i Hermes torbu i nitko nije tamo na fakultetu. Ja nisam vidjela nijednu sliku na Instagramu da je netko u biblioteci ili da netko uči. Ja se držim stava da je to u njihovim godinama veliko zlo i da im ne treba biti dostupno – otkrila je svojedobno Melina. O društvenim mrežama svoje kćeri u intervjuu za Avaz progovorio je i njezin otac Haris te priznao kako nema ništa protiv objava koje dijeli na društvenim mrežama.

– Ona je lijepa djevojka, ne treba se fotografirati kao starlete niti to radi. Bitno je da je sve što radi, radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, obitelji i kakav dojam ostavlja na druge – rekao je glazbenik. Podsjetimo, Haris i Melina vjenčali su se 2014. godine u Dubrovniku nakon 11 godina veze, a zajedno imaju dvoje djece: Đinu i Kana.

