Kći bivšeg Vatrenog otkrila kako je izgubila čak 13 kilograma: 'Postala sam sebi teška'

Splitska dizajnerica Anamarija Asanović (34) ima pune ruke posla nakon radnog ljeta. Trenutno je u pripremama haljina za koncert Doris Dragović, ilustracija za novu slikovnicu, ali i mušku kolekciju koju radi s bratom Antonijem.

A unatoč radnom ljetu, stigla se i okupati par puta što je pokazala i pratiteljima fotografijama s plaže. Mnogi su primijetili koliko je Splićanka liniju dovela do savršenstva. Naime, izgubila je čak 13 kilograma.



"Moj trenutno najveći problem je što ja još ne primjećujem da sam se dovela u red, haha! I dalje sebe vidim kao jaču. Ne mogu reći da nisam planirala, postala sam sebi teška, u glavi mi je bio džumbus, svašta nešto se tu trebalo popraviti. Valjda sam došla u glavi i tijelu do nekog zasićenja. Dok ne riješiš glavu, ne možeš ni krenut u ovakve neke stvari, kad sam posložila sve, to je jednostavno krenulo", otkrila je dizajnerica za IN magazin.

Uz zdraviju prehranu i redovne treninge, splitska dizajnerica postigla je izgled koji je imala prije trudnoće. U šali kaže, kad si zadovoljan sam sa sobom sve ti je drugo lakše. Pa u tom slučaju ni njoj inspiracija nije nedostajalo, muška kolekcija koju je napravila u suradnji s bratom nogometašem Antonijom Asanovićem razgrabila se u rekordnom roku.



"Krenula sam s kupaćima i sad smo završili brat i ja sa cijelom sportsko elegantnom kolekcijom. Mislim da smo dobro ukomponirali tu cijelu priču, tradiciju, druženje, prijateljstvo. Zato su između ostalog nosili tu kolekciju mladi sportaši, moj brat, Jerko Marinić Kragić vaterpolist i isto tako Duje Rađa košarkaš. Htjeli smo spojiti tu našu priču od nogometa, preko vaterpola do košarke", pojasnila je.

